Не должно быть временщиков: Аваков призвал власть ценить профессионалов в Нацгвардии и ВСУ

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что в воюющей стране нельзя назначать на должности "временных" людей. Он считает, что увольнять боевых генералов и назначать на их место временно исполняющих обязанности – недопустимо.

Об этом политик сказал в эфире ток-шоу "Народ против с Наташей Влащенко" в четверг, 3 февраля. Так он ответил на вопрос шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара, который спросил, уместно ли в Украине во время войны назначать на должности временных людей. Он отметил, что в нашей стране каждый год меняют министров обороны, не смотря на то, что восьмой год на востоке идет война.

Так, по мнению Авакова, "временщиков" в украинском правительство и в оборонных структурах вообще не должно быть.

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"В такое время не нужно назначать исполняющих обязанности. Решил – назначь командующего, он не подойдет, уволь, назначь другого. Не должно быть временщиков", – сказал политик.

Экс-министр внутренних дел также отметил, что выступает против увольнения экс-командующего Национальной гвардией Николая Балана. Он подал в отставку после стрельбы, которую устроил в Днепре солдат Артем Рябчук, убив пятерых сослуживцев. Аваков считает, что главнокомандующий не должен был принимать отставку Балана.

"Он конечно взял на себя ответственность и он как руководитель структуры несет часть ответственности. Но это человек который прошел 2014 год в самых тяжелых его проявлениях, вышел из Крыма, понимает всю суть этих ситуаций. Он сам ходил в атаку, участвовал, я сам там был, я знаю. У него колоссальный боевой опыт", – сказал экс-глава МВД.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский президент Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности командующего Национальной гвардией Украины. Исполняющим обязанности глава государства своим указом назначил генерал-лейтенанта Юрия Лебедя, который до этого был заместителем Балана.