Названы главные прогульщики Рады среди депутатских групп

Аутсайдерами по посещаемости заседаний Верховной Рады Украины стали депутаты группы "За майбутнє" – в среднем в ходе четвертой сессии из них регистрировались 36% – немного больше трети.

Для составления рейтинга проанализировали данные посещаемости с сентября 2020 по январь 2021 года, сообщили на странице Комитета избирателей Украины в Facebook.

Низкие показатели также у "Оппозиционной платформы – За жизнь" – заседания посещали 40% представителей политической силы. Тройку антилидеров замыкает "Батьківщина" с 51%.

Больше половины депутатов регистрировались в ходе этой сессии у депутатской группы "Довіра" – 56% и "Голос" – 58%. Самыми примерными в плане посещаемости оказались нардепы "Слуги народа" и "Європейської солідарності" – 62% и 63% соответственно.

Глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что четвертая сессия стала самой непродуктивной за все время работы нового парламента. Он связал это с пандемией коронавируса и отсутствием части народных избранников на рабочих местах по причине местных выборов.

"Несмотря на форс-мажорные обстоятельства, перечень лидеров и аутсайдеров Рады среди фракций и групп ВР фактически не изменился. Депутаты отдельных фракций и групп ВР безответственно относятся к выполнению своих депутатских обязанностей и игнорируют пленарные заседания, на которых не происходит принципиальных для них голосований", – сказал Кошель.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук пристыдил народных депутатов, которые прогуливались по сессионному залу во время пленарного заседания.