Назван наиболее вероятный преемник Авакова. Фото
Наиболее вероятным кандидатом на должность министра внутренних дел Украины является Александр Ефименко. Он возглавляет Центр инфраструктуры и технологий МВД.
Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в "Слуге народа". Также собеседник назвал еще двух вероятных кандидатов – Александра Бакумова и Дениса Монастырского (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
В то же время последних источники считают маловероятными.
"По поводу Бакумова и Монастырского – маловероятно. Скорее всего кандидатура Ефименко", – отметил один из собеседников.
Отметим, что Бакумов является нардепом от "Слуги народа", а другой народный избранник Монастырский также возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.
Александр Ефименко при президентстве Виктора Януковича был заместителем начальника Управления внутренних дел в Херсонской области.
Таким образом он попал под люстрацию, однако в 2017 году через суд добился восстановления права занимать руководящие должности.
Как сообщал OBOZREVATEL, действующий глава МВД Арсен Аваков написал заявление об отставке. Ее должны рассмотреть на заседании фракции "Слуга народа", а затем, 15 июля – в Верховной Раде.