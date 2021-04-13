Зеленский назвал вступление в НАТО единственным "оружием" против Путина: когда Украина получит шанс

Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что единственным путем к окончанию войны на Донбассе является вступление Украины в НАТО. В России в ответ пригрозили, что в таком случае украинцам будет еще хуже. Мол, конфликт приобретет еще большие масштабы.

Правда, реакция страны-агрессора мало кого напугала. В украинском и западном политикуме все чаще звучат тезисы о необходимости Плана действий относительно членства в НАТО. Этот вопрос даже планируют обсуждать на ближайшем саммите Альянса уже в июне 2021 года.

Спасет ли вступление Украины в НАТО от РФ и насколько в самом Альянсе готовы к такому расширению состава, рассказывает OBOZREVATEL.

Европейцы не захотели портить отношения с Путиным

По мнению многих экспертов, реальный шанс получить план действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) был у Киева еще на саммите в Бухаресте в 2008 году, на котором рассматривались перспективы расширения Альянса. Об этом, кстати, ранее говорил и бывший спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

Однако дело не было доведено до конца из-за давления российского президента Владимира Путина, которое он оказывал, в первую очередь, на Германию и Францию. Те не хотели портить отношения с россиянами и отложили это решение. Эксперты озвучивали простые выводы: Европа побоялась перечить Путину, а Украина была еще слишком слабой, чтобы настоять на своем.

Но после агрессии России в 2014 году вопрос о присоединении Украины к НАТО вновь поднялся, и стал еще более актуальным. Многие украинские политики тогда уверяли, что без Альянса государство не сможет защититься.

Более того, вторжение северного соседа изменило даже сознание многих украинцев. Например, если еще в 2012 году лишь 13% граждан поддерживали вступление в НАТО, то в декабре 2020-го таких стало 42%. Об этом говорится в результатах опроса Фонда демократические инициативы и КМИС.

Результаты опроса Фонда демократические инициативы и КМИС dif.org.ua

Однако вторжение РФ на украинские земли стало большим препятствием для Киева на пути к вступлению в НАТО. Ведь в организации установлено правило: страна-кандидат не должна находиться в "большом споре" со своим соседом или членом НАТО.

При этом 7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла историческое решение: закрепить в Конституции курс на вступление Украины в Европейский Союз и НАТО. Этот внешнеполитический приоритет после смены власти подтвердил и президент Владимир Зеленский.

Визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Украину 30 октября 2019 года

Но генерал-лейтенант ВСУ и руководитель АТО на Донбассе в 2017 году Михаил Забродский считает, что параллельно с официальными заявлениями Украины в нашем государстве есть немало желающих помешать такой интеграции или хотя бы приостановить ее процесс.

"Для них желаемый результат – наше невступление. Могут применяться любые формы и методы, в том числе и в рамках внутриполитической жизни нашей страны. То, что президент в конце концов озвучил такие вещи (заявление о том, что вступление в НАТО – единственный путь окончания войны на Донбассе. – ред) – можно только приветствовать. Теперь важно, чтобы его слова не расходились с действиями", – отметил нардеп от "ЕС" OBOZREVATEL.

В июне будет саммит НАТО. Украина получит шанс?

Поскольку на саммите НАТО в декабря 2019 года вопрос о предоставления ПДЧ Украине так и не обсуждался, Киев продолжил "стучать в дверь". В начале апреля Зеленский выразил надежду, что наши намерения поддержат союзники. А вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина добавила, что этот вопрос следует проговорить уже в ходе нынешнего саммита лидеров НАТО, который запланирован на июнь.

Первой откликнулась Литва. Неделю назад министр иностранных дел Габриелиус Ландсбергис заявил, что его страна предложит союзникам по НАТО предоставить Украине ПДЧ, который позволит стать членом Североатлантического альянса.

"Мы начали обсуждать с нашими коллегами из стран Балтии, НАТО мог бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства. Это будет сильным сигналом для России о том, что трансатлантическое направление, выбранное Украиной, ценится и имеет поддержку в странах Альянса", – подчеркнул дипломат.

M-653 Capricorne ВМС Франции в морском порту Одессы, март 2019 года

Пять лет назад Украины объявила о переходе на стандарты НАТО. По данным дискуссионной записки Центра "Новая Европа", за это время в нашей стране было внедрено 292 стандарта и документа Североатлантического Альянса, что в сумме составляет 19% от всех. Что интересно, это даже больше, чем в Черногории, которая вступила в НАТО в 2017-м.

Несмотря на это, пока что невозможно спрогнозировать точные сроки вступления Украины в НАТО. И проблема даже не в агрессии России, а, по мнению Забродского, в политическом желании руководства страны.

"В НАТО вступает страна, а это уже значительно масштабный перечня элементов. Давайте не забывать, в каком состоянии находились вооруженные силы прибалтийских стран, когда принималось решение об их вступлении. Или, например, ВС Болгарии или даже нашего стратегического партнера – Польши. Да, на их территории не было военного конфликта. У них были другие условия. Но примерно у половины действующих членов их вооруженные силы в значительной степени еще не достигли тех же стандартов, в частности – технических. Эта работа продолжается. У наших Вооруженных сил есть весь необходимый потенциал и стремление для достижения определенного уровня соответствия. Главное, чтобы у руководства страны было желание это делать", – подытожил Забродский.

В украинском представительстве Альянса еще раз заверили OBOZREVATEL, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашего государства: "Украина – ценный и давний партнер НАТО. За последние годы мы еще больше активизировали наш политический диалог и практическое сотрудничество. НАТО проводит политику открытых дверей относительно членства. В то же время ожидаем от Украины продолжения внутренних реформ, консолидации демократических институтов, укрепления верховенства закона и развития оборонного потенциала в соответствии с нашими стандартами. НАТО продолжит поддерживать Украину, помогая укрепить потенциал ее вооруженных сил, а также проводить более широкие реформы, которые помогают стране продвигаться вперед к ее евроатлантическим стремлениям".

Война России на Донбассе против Украины может не быть препятствием к вступлению страны в НАТО

НАТО станет последним гвоздем в гроб мечтаний России

Любое заявление относительно активного сотрудничества между Украиной и НАТО всегда вызывает бурную реакцию со стороны России. Например, пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова недавно сказала, что вступление Украины в НАТО не только не принесет мир, а приведет к масштабной эскалации на Донбассе.

По мнению бывшего вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе, Россия мыслит имперскими категориями и не признает право Украины независимо развиваться и самостоятельно делать свой выбор. Мол, в Кремле знают, что это будет "последним гвоздем в гроб ее мечтаний об СССР 2.0".

"Статья 5 Договора о создании НАТО говорит, что нападение на одного члена альянса является нападением на всех. Путин прекрасно понимает, что его отсталая во всех смыслах страна не ровня Альянсу. Он не осмелится напасть на коллективный Запад. Как только Украина вступит в НАТО – кремлевским намерениям о возрождении СССР или дестабилизацию Украины наступит конец", – сказала она.

Уже в июне мы увидим, насколько готова Украина получить ПДЧ, но самое главное – насколько готовы в НАТО нам его предоставить. Как показали 7 лет войны на Донбассе и многочисленные жертвы – умиротворение агрессора давно неактуально, оно не работает. Москва понимает только силу.