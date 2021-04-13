Зеленський назвав вступ до НАТО єдиною "зброєю" проти Путіна: коли Україна отримає шанс

Президент Володимир Зеленський недавно заявив, що єдиним шляхом до закінчення війни на Донбасі є вступ України в НАТО. У Росії у відповідь пригрозили, що в такому випадку українцям буде ще гірше. Мовляв, конфлікт набуде ще більших масштабів.

Правда, реакція країни-агресора мало кого налякала. В українському і західному політикумі все частіше лунать тези про необхідність Плану дій щодо членства в НАТО. Це питання навіть планують обговорювати на найближчому саміті Альянсу вже в червні 2021 року.

Чи врятує вступ України в НАТО від РФ і наскільки в самому Альянсі готові до такого розширення складу, розповідає OBOZREVATEL.

Європейці не захотіли псувати відносини з Путіним

На думку багатьох експертів, реальний шанс отримати план дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) був у Києва ще на саміті в Бухаресті в 2008 році, на якому розглядалися перспективи розширення Альянсу. Про це, до речі, раніше говорив і колишній спецпредставник США в Україні Курт Волкер.

Однак справу не було доведено до кінця через тиск російського президента Володимира Путіна, який він чинив, передусім, на Німеччину і Францію. Ті не хотіли псувати відносини з росіянами і відклали це рішення. Експерти озвучували прості висновки: Європа побоялася перечити Путіну, а Україна була ще занадто слабкою, щоб наполягти на своєму.

Але після агресії Росії в 2014 році питання про приєднання України до НАТО знову порушили, і воно стало ще актуальнішим. Багато українських політиків тоді запевняли, що без Альянсу держава не зможе захиститися.

Ба більше, вторгнення північного сусіда змінило навіть свідомість багатьох українців. Наприклад, якщо ще в 2012 році лише 13% громадян підтримували вступ у НАТО, то в грудні 2020-го таких стало 42%. Про це йдеться в результатах опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС dif.org.ua

Однак вторгнення РФ на українські землі стало великою перешкодою для Києва на шляху до вступу в НАТО. Адже в організації встановлено правило: країна-кандидат не повинна перебувати у "великій суперечці" зі своїм сусідом або членом НАТО.

При цьому 7 лютого 2019 року Верховна Рада ухвалила історичне рішення: закріпити в Конституції курс на вступ України в Європейський Союз і НАТО. Цей зовнішньополітичний пріоритет після зміни влади підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Візит генсека НАТО Єнса Столтенберга до України 30 жовтня 2019 року

Але генерал-лейтенант ЗСУ і керівник АТО на Донбасі у 2017 році Михайло Забродський вважає, що паралельно з офіційними заявами України в нашій державі є чимало охочих перешкодити такій інтеграції або хоча б зупинити її процес.

"Для них бажаний результат – наш невступ. Можуть застосовуватися будь-які форми і методи, зокрема й у межах внутрішньополітичного життя нашої країни. Те, що президент зрештою озвучив такі речі (заява про те, що вступ до НАТО – єдиний шлях закінчення війни на Донбасі. – Ред), – можна тільки вітати. Тепер важливо, щоб його слова не розходилися з діями", – зазначив нардеп від "ЄС" OBOZREVATEL.

У червні буде саміт НАТО. Україна отримає шанс?

Оскільки на саміті НАТО в грудні 2019 року питання про надання ПДЧ Україні так і не обговорювалося, Київ продовжив "стукати в двері". На початку квітня Зеленський висловив надію, що наші наміри підтримають союзники. А віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина додала, що це питання треба обговорити вже під час нинішнього саміту лідерів НАТО, який запланований на червень.

Першою відгукнулася Литва. Тиждень тому міністр закордонних справ Габріеліус Ландсбергіс заявив, що його країна запропонує союзникам по НАТО надати Україні ПДЧ, який дозволить стати членом Північноатлантичного альянсу.

"Ми почали обговорювати з нашими колегами з країн Балтії, НАТО міг би повторити свою пропозицію про надання Україні плану членства. Це буде сильним сигналом для Росії про те, що трансатлантичний напрямок, обраний Україною, цінується і має підтримку в країнах Альянсу", – підкреслив дипломат.

M-653 Capricorne ВМС Франції у морському порту Одеси, березень 2019 року

П'ять років тому Україна оголосила про перехід на стандарти НАТО. За даними дискусійної записки Центру "Нова Європа", за цей час у нашій країні було впроваджено 292 стандарти і документи Північноатлантичного Альянсу, що в сумі становить 19% від усіх. Що цікаво, це навіть більше, ніж у Чорногорії, яка вступила в НАТО 2017-го.

Незважаючи на це, поки що неможливо спрогнозувати точні терміни вступу України в НАТО. І проблема навіть не в агресії Росії, а, на думку Забродського, в політичному бажанні керівництва країни.

"У НАТО вступає країна, а це вже значно масштабніший перелік елементів. Давайте не забувати, в якому стані перебували збройні сили прибалтійських країн, коли ухвалювалося рішення про їхній вступ. Або, наприклад, ЗС Болгарії або навіть нашого стратегічного партнера – Польщі. Так, на їхній території не було військового конфлікту. У них були інші умови. Але приблизно у половини чинних членів їхні збройні сили значною мірою ще не досягли тих же стандартів, зокрема – технічних. Ця робота триває. У наших Збройних сил є весь необхідний потенціал і прагнення для досягнення певного рівня відповідності. Головне, щоб у керівництва країни було бажання це робити", – підсумував Забродський.

В українському представництві Альянсу в Україні ще раз запевнили OBOZREVATEL, що НАТО твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність нашої держави: "Україна – цінний та давній партнер НАТО. За останні роки ми ще більше активізували наш політичний діалог і практичне співробітництво. НАТО проводить політику відчинених дверей щодо членства. В той же час очікуємо від України продовження внутрішніх реформ, консолідації демократичних інститутів, зміцнення верховенства закону і розвитку оборонного потенціалу відповідно до наших стандартів. НАТО продовжить підтримувати Україну, допомагаючи зміцнити потенціал її збройних сил, а також проводячи більш широкі реформи, які допомагають країні просуватися вперед до її євроатлантичних прагнень".

Війна Росії на Донбасі проти України може не бути перешкодою до вступу країни в НАТО

НАТО стане останнім цвяхом у труну мрій Росії

Будь-яка заява щодо активної співпраці між Україною і НАТО завжди викликає бурхливу реакцію з боку Росії. Наприклад, прессекретарка російського МЗС Марія Захарова недавно сказала, що вступ України в НАТО не тільки не принесе мир, а призведе до масштабної ескалації на Донбасі.

На думку колишньої віцепрем'єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванни Климпуш-Цинцадзе, Росія мислить імперськими категоріями і не визнає права України незалежно розвиватися і самостійно робити свій вибір. Мовляв, у Кремлі знають, що це буде "останнім цвяхом у труну її мрій про СРСР 2.0".

"Стаття 5 Договору про створення НАТО каже, що напад на одного члена альянсу є нападом на всіх. Путін чудово розуміє, що його відстала в усіх сенсах країна не рівня Альянсу. Він не наважиться напасти на колективний Захід. Як тільки Україна вступить до НАТО – кремлівським намірам про відродження СРСР або дестабілізацію України настане кінець", – сказала вона.

Уже в червні ми побачимо, наскільки готова Україна отримати ПДЧ, але найголовніше – наскільки готові в НАТО нам його надати. Як показали 7 років війни на Донбасі та численні жертви – умиротворення агресора давно неактуальне, воно не працює. Москва розуміє тільки силу.