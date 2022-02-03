Гомерический хохот. Испанское издание El País опубликовало 9-страничный ответ НАТО и США на путинские "гарантии безопасности". Его достоверность уже признал Госдепартамент. Путину обещают пока не размещать силы Альянса и наступательное вооружение в Украине и требуют отвода войск из Крыма, Донбасса, Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

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