НАТО потребовало от России немедленно прекратить войну с Украиной и вывести войска

В четверг, 24 марта, в Брюсселе прошел саммит НАТО. По его итогам главы государств и правительств 30 стран Альянса обнародовали заявление, в котором высказали свою позицию по поводу войны России против Украины.

Об этом сообщает OBOZREVATEL со ссылкой на заявление НАТО. Лидеры стран Альянса призвали президента РФ Путина немедленно прекратить войну и вывести войска из Украины.

Не забыли в НАТО и о Беларуси и призвали ее прекратить соучастие в кровавой войне на стороне России.

"Мы, главы государств и правительств 30 членов НАТО, встретились сегодня, чтобы рассмотреть агрессию России против Украины, наибольшую угрозу евроатлантической безопасности за последние десятилетия. Война России против Украины нарушила мир в Европе и вызывает огромные человеческие страдания и разрушения.

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Мы решительнее осуждаем вторжение России в Украину и призываем президента Путина немедленно прекратить эту войну и вывести военные силы из Украины, а Беларусь – прекратить ее соучастие", – говорится в заявлении.

Лидеры стран НАТО подчеркнули – Россия должна продемонстрировать, что серьезно относится к переговорам, немедленно введя режим прекращения огня.

"Мы призываем Россию к конструктивному участию в заслуживающих доверия переговорах с Украиной для достижения конкретных результатов, начиная с устойчивого прекращения огня и заканчивая полным выводом своих войск с территории Украины", – обратился Альянс к РФ.

Члены НАТО заявили, что Украина имеет фундаментальное право на самооборону, поэтому они усилили свою поддержку Киеву и будут продолжать ее и дальше – как в политическом, так и в практическом плане.

"Украина имеет фундаментальное право на самооборону в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций. С 2014 года мы предоставляем широкую поддержку возможности Украины реализовать это право. Мы тренировали Вооруженные силы Украины, укрепляя их военный потенциал и способность и повышая их устойчивость. Члены НАТО усилили свою поддержку и будут продолжать оказывать дальнейшую политическую и практическую поддержку Украине, поскольку она продолжает защищаться. Члены НАТО также будут продолжать оказывать помощь в таких сферах, как кибербезопасность и защита от угроз химического, биологического, радиологического и ядерного характера", – говорится в заявлении.

Лидеры особо отметили, что любое использование Россией химического или биологического оружия будет неприемлемым и приведет к тяжелым последствиям.

Альянс выразил свое единство в противостоянии агрессии России и заверил, что привлечет к ответственности РФ и Беларусь.

"Мы едины в нашей решимости противостоять попыткам России разрушить основы международной безопасности и стабильности. Мы привлечем к ответственности Россию и Беларусь. Для прекращения этой войны против России были введены масштабные санкции и большие политические расходы. Мы по-прежнему полны решимости поддерживать скоординированное международное давление на Россию", – заявили лидеры НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидеры стран-членов НАТО договорились о проведении "перезагрузки" сил сдерживания Североатлантического альянса из-за российской агрессии в Украине. Кремль предупредили о грядущей расплате за развязанную войну.

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