'НАТО нельзя угрожать': спикер Сейма Литвы рассказала о главной ошибке Путина

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен согласилась с заявлением генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Россия своими действиями хотела уменьшить присутствие Альянса в Европе, но достигла прямо противоположного. Она подчеркнула, что НАТО угрожать нельзя.

Об этом Чмилите-Нильсен рассказала в интервью "ТСН". Она также не исключила дальнейшего увеличения численности войск НАТО.

"Я считаю, что это правильная принципиальная позиция, а также позиция, которая, несомненно, показывает, что НАТО – это Альянс, которому нельзя угрожать или издеваться", — сказала политик.

На уточняющий вопрос об увеличении военного присутствия Альянса в Литве спикер Сейма страны заявила, что это будет зависеть от того, как будет развиваться геополитическая ситуация в регионе, а также ситуация с безопасностью.

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"Но, как было отмечено только на прошлой неделе, это, конечно, имеет большой смысл, и важно послать очень четкий и сдерживающий сигнал, что НАТО не позволит кому-либо себе угрожать", — резюмировала Чмилите-Нильсен.

Напомним, Литва увеличила военную помощь Украине, которая предусматривает больше инструкторов, закупку оборудования для военных и их лечение в стране. Соответствующий план был утвержден 10 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Эстония, Латвия и Литва получили от США разрешение на поставку оружия в Украину для защиты от возможного вторжения на территорию страны российской армии. Государства отправят ракетные комплексы Javelin и ракеты Stinger.

Как сообщал OBOZREVATEL, временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что мировое сообщество в 2014 году не восприняло всерьез российскую угрозу для Украины. Результатом этого стал захват Крыма и война на Донбассе.

Вооруженные силы Российской Федерации потенциально могут совершить прямое вторжение в Украину в направлении Киева 20 февраля. Именно в этот день завершаются Олимпийские игры в Китае, а также совместные учения российских и беларусских армий.