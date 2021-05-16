НАТО медлит с предоставлением Украине ПДЧ из-за страха перед Россией, – американский дипломат

В НАТО, вероятно, опасаются спровоцировать агрессию со стороны России, поэтому медлят предоставлять Украине и Грузии План действия относительно членства. Однако именно неуверенность Альянса дает РФ "ложное ощущение, что она имеет право постоянного вето на евроатлантическое будущее стран".

Такую мысль высказал американский дипломат Александр Вершбоу во время Киевского форума 15 мая, передает "Украина 24". По его словам, возможно, именно колебания НАТО и недостаток единства добавили России смелости в ее действиях.

"Но есть и те, кто считает, что неудачно сформулированное решение саммита, а именно – однозначное обещание членства, спровоцировало Россию, и мы должны быть осторожными сегодня", – сказал Вершбоу.

Такая позиция Альянса, по мнению дипломата, дает возможность Владимиру Путину считать, что время на его стороне.

"Мы должны каким-то образом повлиять на его расчеты", – подчеркнул дипломат.

Как отметил Вершбоу, нынешнее руководство США готово поддержать Украину в том, чтобы сдвинуть с мертвой точки в процессе интеграции в НАТО. Определенным катализатором для НАТО в этом плане может служить включение этого вопроса в инициативе Альянса 2030 и пересмотр политики Альянса по результатам июньского саммита.

"Обе стороны должны выполнить большую домашнюю работу. Мы часто говорим, что Украина и Грузия должны выполнить в плане оперативной совместимости, стандартов НАТО, оборонных реформ, а также внутренних реформ, которые не менее важны, чем военные. Но и НАТО должно выполнить домашнюю работу – определить, как страны, часть территории которых оккупирована, могут быть защищены гарантиями по 5-й статье договора НАТО", – подытожил Вершбоу.

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