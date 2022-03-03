"Наши города – форпост Европы!" Резников заявил о поразительной силе украинцев и назвал армию РФ "трусами"

Марина Погорилко
Политика
1 минута
9,8 т.
Украина уже 168 часов защищается от российских оккупантов
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Уже целую неделю, 168 часов, Украина дает отпор российским оккупантам. Города нашей страны, где уничтожают тысячи российских оккупантов, сегодня являются форпостами Европы.

Такое мнение высказал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики терпят позорное поражение и, испугавшись, начали совершать преступления против человечности – обстреливают больницы, убивают женщин и детей.

"Это уже не армия – это обычные трусы и террористы", – подчеркнул министр.

"Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких – почти 90%", – отметил Резников.

Видео дня

Он подчеркнул, что это результат героизма наших защитников и защитниц, профессиональных действий командования и самоотверженности каждого украинца. Свой фронт сегодня продолжают удерживать медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты.

"Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы", – подчеркнул Резников.

Он акцентировал, что возможности вооруженных сил растут, поступает помощь. Кроме того, на многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны.

"Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие", – уверен министр.

Он предупредил, что нам предстоит еще много испытаний – будет кровь, слезы, боль. Но украинцы должны верить в себя и в победу.

Украина уже 168 часов дает отпор российским захватчикам

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по поводу войны, которую начала против нас Россия. Он подчеркнул, что украинцы за неделю сломали планы врага, которые готовились годами.

УкраинаВойна в Украине 2022Алексей Резников