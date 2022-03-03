"Наши города – форпост Европы!" Резников заявил о поразительной силе украинцев и назвал армию РФ "трусами"

Уже целую неделю, 168 часов, Украина дает отпор российским оккупантам. Города нашей страны, где уничтожают тысячи российских оккупантов, сегодня являются форпостами Европы.

Такое мнение высказал в Facebook министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, захватчики терпят позорное поражение и, испугавшись, начали совершать преступления против человечности – обстреливают больницы, убивают женщин и детей.

"Это уже не армия – это обычные трусы и террористы", – подчеркнул министр.

"Осознайте это. Никто. Ни в России, ни на Западе не верил, что мы продержимся неделю. Единственные, кто верил – это мы с вами. Две трети украинцев до 24 февраля были уверены, что в случае полномасштабного вторжения России мы выстоим. Сегодня таких – почти 90%", – отметил Резников.

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Он подчеркнул, что это результат героизма наших защитников и защитниц, профессиональных действий командования и самоотверженности каждого украинца. Свой фронт сегодня продолжают удерживать медики, спасатели, коммунальщики, железнодорожники, журналисты, финансисты.

"Хочу особо отметить глав военно-гражданских администраций и мэров, которые сегодня на передовой. Чернигов, Сумы, Конотоп, Харьков, Мариуполь, Херсон, Николаев – это форпосты Европы", – подчеркнул Резников.

Он акцентировал, что возможности вооруженных сил растут, поступает помощь. Кроме того, на многих участках блестяще проявили себя бойцы терробороны.

"Наши воздушные асы уже стали легендами. Десантники, пехота, артиллерия – все доказывают, что украинцы – самые лучшие", – уверен министр.

Он предупредил, что нам предстоит еще много испытаний – будет кровь, слезы, боль. Но украинцы должны верить в себя и в победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по поводу войны, которую начала против нас Россия. Он подчеркнул, что украинцы за неделю сломали планы врага, которые готовились годами.