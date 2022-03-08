"Наш народ будет гнать оккупанта до конца!" Зеленский рассказал британскому парламенту о 13 днях войны в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал парламенту Великой Британии о 13 днях войны, которую развязала Россия. Лидер нашего государства заверил, что украинцы не сдадутся и будут бороться до победы.

Зеленский выступил перед британцами во вторник, 8 марта, по видеосвязи. Президент призвал международных партнеров Украины усиливать санкции против агрессора и признать РФ страной-террористом.

Вот как Зеленский дословно описал 13 дней войны против Украины, с 24 февраля по 8 марта:

В первый день в четыре утра на нас полетели крылатые ракеты. Так, что все проснулись. Мы, дети, все мы, живые люди, вся Украина. И с тех пор не спим. Мы все взялись за оружие, став большой армией. На второй день отбивались от атак с воздуха, на суше, на море. И наши героические пограничники на острове Змеиный в Черном море рассказали всем о финале войны. А именно, куда в итоге отправится враг. Когда русский корабль требовал от наших ребят сложить оружие, они ответили ему так крепко, как нельзя говорить в парламенте. И мы ощутим силу, великую силу нашего народа который до конца будет гнать оккупанта. На третий день российские войска били по людям, по жилым домам, артиллерией, авиабомбами. И это совсем показало всему миру, кто есть кто. Кто великие люди, а кто просто звери. На четвертый день, когда пленных мы уже начали брать десятками, мы не потеряли достоинство и не издевались над ними. Мы относимся к ним как к людям, потому что мы остались людьми на четвертый день этой позорной войны. На пятый день террор против нас уже был откровенным. Против городов против маленьких городков. Разрушены районы, бомбы, бомбы на дома, школы, больницы. И это геноцид, который нас не сломал. На шестой день российские ракеты упали на Бабий Яр. Это место, где нацисты казнили 100 тысяч человек в годы Второй мировой войны. Через 80 лет спустя Россия убила их во второй раз. На седьмой день мы поняли, что они даже разрушают церкви. Бомбами, снова ракетами. Они не знают святого и великого, как мы знаем. На восьмой день мир увидел, что из российских танков стреляют по атомной электростанции, самой большой в Европе. И мир стал понимать, что это террор против всех. На девятый мы слушали встречу стран НАТО. И без желаемого для нас результата, без смелости. Мы почувствовали, что Альянс бездействует, даже небо закрыть не может. Потому гарантии безопасности в Европе нужно строить с нуля. На десятый день безоружные украинцы протестовали в оккупированных городах. Повсеместно, массово, останавливая технику голыми руками. Мы стали несокрушимыми. На 11-й день, когда уже бомбили жилые районы, когда от взрывов все разрушалось, когда эвакуировали детей поврежденной онкобольницы, мы осознали, что украинцы стали героями. Сотни тысяч людей, целые города, дети, взрослые, все. К 12-му дню, когда потери русской армии уже превысили 10 тысяч убитых, на этом счету появился генерал. И это дало нам уверенность, что за все преступления и позорные приказы будет ответственность, международный суд или украинское оружие. На 13-й день в заблокированном российскими войсками Мариуполе умер ребенок. От обезвоживания. Они не пускают ни пищевые продукты, ни воду. Не дают людям. Просто заблокировали. И они в подвалах. За 13 дней российского вторжения было убито 50 детей. 50 великих мучеников. Это ужасно. Пустота. Вместо 50 вселенных, которые могли бы жить. А они их забрали. Просто забрали".

"Украина не стремилась к этому. Не искала величия. Но стала великой. Мы не сдадимся и не проиграем. Мы пойдем до конца. Мы будем сражаться на морях, будем биться в воздухе. Будем защищать нашу землю, какой бы ни была цена. Мы будем биться в лесах, в полях, на побережьях, в городах и селах, на улицах, мы будем биться на холмах... Мы не сдадимся!" – заявил президент.

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Он поблагодарил Великую Британию за поддержку, в частности, премьер-министра Бориса Джонсона. "И я отдельно тебе благодарен, Борис, мой друг", – сказал лидер Украины.

"Усиливайте санкции против государстве-террористе. Признайте его государством-террористом. Сделайте то, что вы можете. То, что вы должны. К чему обязывает величие вашего государства и вашего народа", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что НАТО боится брать на себя ответственность за спорные вещи, которые могут привести к конфронтации с Россией. Также глава государства подчеркнул, что Украина не собирается на коленях умолять Альянс о каких-либо решениях.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу по всей территории Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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