"Наш край" высказался за мораторий на повышение тарифов на электроэнергию

В политической партии "Наш край" выразили требование ввести мораторий на повышение тарифов на электроэнергию и вернуть льготы для населения.

Об этом заявил сопредседатель политсилы, народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, правительство навязало украинцам очередное подорожание электроэнергии, объясняя огромными долгами потребителей перед государственными компаниями "Енерогоатом" и "Укргидроэнерго". Впрочем, сами эти предприятия отмечают, что от роста тарифов по "новым правилам" они получат мизерные дополнительные поступления.

"Правила выписаны таким образом, что наибольшую выгоду получают владельцы энергетический компаний олигархов. Известно, что "Энергоатом" последние 2 квартала заявляет о своей прибыльности. Следовательно, заявления правительства о необходимости повышения тарифов – лицемерная ложь для продвижения интересов олигархов от энергетики", – сказал Шахов.

Более того, как отмечают эксперты, правительство искусственно ограничивает производство дешевой атомной и гидроэнергетики в интересах значительно более дорогих угольной и "зеленой" энергии, доля которых в энергетическом балансе страны непропорционально растет ежегодно. Как известно, именно эти два направления части контролируются олигархами.

"Политическая партия "Наш край" настаивает на необходимости балансировки рынка энергетики в интересах украинцев. Прежде всего необходимо вернуть льготный тариф на первые 100 кВт/ч. Кроме того, мы будем инициировать принятие решения Верховной Радой, которое предусматривает введение моратория на дальнейшее повышение цены на электроэнергию для населения. Правительство обязано разработать и представить стратегию реструктуризации долгов в области электроэнергетики, за счет увеличения доходов государственных производителей энергии", – подчеркнул Шахов.

Напомним, накануне майских праздников вступило в силу постановление правительства №439, которое предусматривает подорожание электроэнергии для населения вдвое: с 1,68 до 2,6-4 гривен за киловатт (в зависимости от области). Впрочем, эксперты прогнозируют постепенное подорожание: на 1-м этапе (с 1 июля) до 2,2-2,9 гривен в зависимости от региона страны. Цифра в платежках вырастет в среднем на 6%.