Нарушения закона не было: Порошенко ответил на обвинения в поставках угля из ОРДЛО

Пятый президент Украины Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене по делу о поставках в 2014-2015 годах угля с временно оккупированных территорий Донбасса, заявил, что операций, в которых его обвиняют, не совершал. По его словам, они были осуществлены правительством без нарушения закона.

Об этом политик рассказал в интервью изданию "Украинская правда". Порошенко отметил, что уголь, о котором идет речь, завозился не из ОРДЛО. Оно якобы снабжалось государственными шахтами, зарегистрированными на подконтрольных правительству Украины территориях.

Эти шахты, по словам народного депутата, платили налоги и начисление на зарплату в бюджет Украины. Уголь из этих шахт, по его словам, был качественным и вдвое дешевле.

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"Если это считается финансирование терроризма, тогда поставки воды Донбассу – тоже финансирование терроризма. Выплаты пенсий на оккупированной территории – тоже. Но это наши международные обязательства", – сказал Порошенко.

В то время, как утверждает Порошенко, эти предприятия функционировали в режиме единого хозяйственного комплекса Украины, а затем были захвачены Россией.

"Я в 2017 году после захвата этих шахт, этих предприятий принял решение СНБО о запрете импорта оттуда чего-либо. Вы просто проанализируйте, я не совершал этих операций, хотя считаю, что они были совершенно правильно совершены правительственными структурами. А в чем было нарушение закона?" – сказал лидер "Европейской солидарности".

Он отметил, что ничего не знает об участии в поставках угля нардепа Виктора Медведчука и Сергея Кузяры. По словам Порошенко, он не обсуждал с ними такие вопросы.

"Я обсуждал с правительством (вопросы энергетической безопасности. – Ред.). Поскольку это не полномочия президента – контракты, поставки и так далее. Это блестяще сделало правительство, а я правительство поддерживал в этом", – добавил нардеп.

Политик считает, что его пытаются "привязать к тому, чего нет" политтехнологическим приемом.

Напомним: 17 января пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Украину. После приземления в аэропорту "Киев" политик выступил перед сторонниками и направился в Печерский суд.

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что подозрение незаконно и не имеет никаких правовых оснований. Он отметил, что ранее уже предусматривал именно такой ход и именно такой текст документа.