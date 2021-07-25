Нардепы подали более 1200 поправок к проекту против олигархов: что изменится

Глава парламента Дмитрий Разумков указал, что на сегодня законопроект о деолигархизации проходит стадию внесения поправок депутатами Верховной Рады. На сегодня избранники народа подали уже 1 230 корректировок к документу.

Об этом Разумков рассказал в интервью телеканалу "Украина 24". Он указал, что основной перечень предложений касается расширения перечня для определения самих олигархов, а также требований для чиновников для выявления контактов с ними.

"Но я уверен, что они будут касаться многих вопросов... и по суммам, и по тому, кто может попасть и не попадет в этот перечень. На самом деле и у меня, и у коллег были идеи о расширении критериев, согласно которым человек может попасть в так называемый перечень лиц с большим влиянием", – заметил спикер парламента, добавив, что сам он не подавал соответствующие предложения, поскольку оппоненты могут использовать это, как механизм по затягиванию процесса.

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Разумков подчеркнул, что в рамках законопроекта стоит расширить список самих чиновников, которые должны декларировать встречи с крупным бизнесом. Также он считает, что необходимо подвергнуть изменениям государственный орган, который включает влиятельных людей в список олигархов.

"Потому что в существующем документе таким органом выступает СНБО, но среди его членов существует конфликт интересов. Поэтому, по моему мнению, это должна быть независимая комиссия, которая может действовать при НАПК, она формируется на конкурсных основаниях и является независимой, общественной и не будет требовать дополнительных средств", – заметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL:

2 июня президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проект закона о деолигархизации как неотложный;