Зеленский: коррупционная олигархическая система в Украине ежедневно сопротивляется

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока что коррупционная олигархическая система в Украине не сдается. По словам президента, она "ежедневно сопротивляется".

Во время выступления на форуме "Демократия в действии" в понедельник, 7 июня, он подчеркнул, что ни его, ни его команду это не остановит.

"Следует признать, что коррупционная олигархическая система в Украине не сдается, но это пока. И ежедневно сопротивляется, но это пока. Однако, ни меня, ни мою команду это не пугает и точно не остановит. Одним из доказательств этого я считаю внесенный мной в парламент Украины как неотложный законопроект об олигархах. Впервые за много лет или за все годы независимости мы делаем важный, долгожданный, мощный шаг", – сказал Зеленский.

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По его словам, речь идет "не только о противодействии и наказании за коррупционные действия, а об искоренении одной из базовых причин, которая порождает само это явление, то есть непосредственное влияние крупного бизнеса на политиков и государственных служащих".

Глава государства также призвал парламент принять внесенный правительством проект об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы и утвердить эту стратегию. Она, по словам президента, базируется на 5 основных принципах.

В частности, это – оптимизация функций государственных органов и устранение дублирования, цифровая трансформация реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления, удобные и законные сервисы, неотвратимость ответственности за коррупционное правонарушение, а также общественная нетерпимость к коррупции, утверждение культуры добропорядочности и уважения к верховенству права.

Напомним: Зеленский подал в Верховную Раду законопроект №5599 о деолигархизации 2 июня как неотложный.

Документом определяется понятие олигарх, предлагается создать в Украине реестр таких лиц по решению СНБО, систематизировать их влияние на СМИ и представление должностными лицами "деклараций" за контакты с такими людьми. С полным текстом законопроекта можно ознакомиться здесь.

Как сообщал OBOZREVATEL:

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что законопроект о статусе олигарха – важный шаг на пути деолигархизации. Однако этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.