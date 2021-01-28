Нардепы объяснили, почему Украина победила Россию в ПАСЕ

Сам факт обсуждения того, достойна ли Россия быть в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), уже является победой для Украины.

Об этом в интервью изданию "Гордон" сказал нардеп от "Европейской солидарности", член постоянной делегации Верховной Рады в ПАСЕ Алексей Гончаренко. Он назвал ожидаемым решение организации об отказе лишить Российскую Федерацию (РФ) полномочий в организации.

"Сегодня, к сожалению, нет потенциала, чтобы выгнать Россию из ассамблеи. Хочу напомнить, что до лета 2019 года было три опции действий ПАСЕ в случае оспаривания полномочий делегации: допустить к работе, не допустить и наложить санкции (запретить голосовать и так далее). Пять лет ассамблея шла по этому пути, а Россия отказывалась сюда приезжать. Однако летом 2019 года, воспользовавшись сменой власти в Украине, под влиянием пророссийского лобби было принято решение исключить возможность наложения санкций. И у ассамблеи осталось только два варианта действий: полностью отстранить от работы, либо допустить делегацию РФ", – пояснил политик.

По словам Гончаренко, Россия – единственная из 47 государств Европы, чьи полномочия были оспорены.

"Ей пришлось пройти через процедуру подготовки доклада. Доклад был критичным. Здесь, на одной из главных международных площадок, прошли двухчасовые дебаты с одним вопросом: достойна ли Россия быть в ПАСЕ. Это уже сама по себе победа украинской делегации, которая инициировала оспаривание полномочий российской делегации", – заявил парламентарий.

Он уточнил, что в доклад была включена правка о том, что допуск России к работе в ПАСЕ не означает легитимацию незаконной аннексии Крыма.

По мнению Гончаренко, Россия не настроена на диалог, поэтому европейцам очень не комфортно работать с ней, особенно в контексте дела об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Даже пророссийскому лобби сейчас тут непросто. Но это Европа. Чем дальше от границ с Россией, тем больше им кажется, что какой-то диалог лучше его полного отсутствия. Они не совсем понимают, что все эти люди, тот же Петр Толстой (руководитель российской делегации, – ред.), ни на что не влияют, потому что в России монархия. Никакой диалог РФ не хочет вести", – сказал нардеп.

При этом в понимании европейцев организация создавалась ради диалога, сказал он.

"В нашем же понимании ПАСЕ создавалась для защиты ценностей, которые Россия сегодня грубо попирает", – отметил Гончаренко.

О том, почему ситуация в Ассамблее является промежуточной победой Украины над Россией, рассказала в Telegram-канале "Слуга народа" глава украинской делегации в ПАСЕ, нардеп от "СН" Мария Мезенцева.

Она уточнила, что на дебатах относительно полномочий РФ в ПАСЕ украинская делегация подняла вопрос Крыма и Донбасса, нарушений прав человека со стороны оккупантов, в частности, о пытках в тюрьме "Изоляция" в Донецке. Также ПАСЕ в очередной раз подчеркнули, что не признает аннексию Крыма РФ, уточнила политик.

Кроме того, Ассамблея призвала Россию:

выполнить все ранее принятые резолюции по Крыму, Донбассу и защите прав человека на временно оккупированных территориях Украины;

воздерживаться от нарушения основных свобод и прав человека, в частности свободы слова, собраний и объединений, освободить господина Навального, а также мирных демонстрантов и его сторонников;

воздержаться от принятия новых законов, которые вводят дополнительные ограничения относительно деятельности гражданского общества, журналистов и оппозиционных политиков и привести их в соответствие со стандартами Совета Европы.

Мезенцева уточнила, что за решение о подтверждении полномочий делегации РФ не голосовали Молдова, Австрия, Швеция, Португалия, Испания, Литва, Германия, Грузия, Сан-Марино, Эстония, Чехия, Латвия, Франция, Хорватия, Польша, Швейцария, Словения, Лихтенштейн, Турция, Словакия.

"Европа не хочет изоляции России, потому что зверь в клетке становится слишком злым и прожорливым. Но наша задача – не прекращать давление на оккупантов и нарушителей прав человека во всей Европе", – сказала она.

Напомним, что 28 января ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ, отклонив предложение Украины. За проголосовали 107 человек, против – 36, еще 24 воздержались.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ПАСЕ "давно сломалась". Таким образом он прокомментировал последнее ее решение подтвердить полномочия делегации России без ограничений.