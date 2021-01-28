Кулеба отреагировал на скандальное решение ПАСЕ

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) "давно сломалась".

Так он прокомментировал последнее ее решение подтвердить в полномочия делегации России без ограничений. Об этом министр написал в своем Twitter.

"Это ПАСЕ давно сломалась. Новую так и не принесли", – отметил Кулеба.

Напомним: 28 января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия делегации РФ, отклонив предложение Украины. За проголосовали 107 человек, против – 36, еще 24 воздержались.

В то же время Ассамблея приняла абсолютным большинством поправку, внесенную регламентным комитетом по инициативе члена делегации Сергея Власенко. В ней говорится, что в случае подтверждения полномочий российской делегации, ПАСЕ подтверждает, что это не является признанием права на аннексию/оккупацию территории, в частности, не признает аннексию Крыма Российской Федерацией.

Добавим также, что на этом заседании представитель российской делегации в ПАСЕ Леонид Слуцкий и его коллеги устроили скандал из-за якобы оскорбления президента России Владимира Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ПАСЕ предложили не возлагать на Россию никаких санкций в Ассамблее. Такой шаг там объяснили "стремлением к диалогу".