Нардепы назначили нового судью Конституционного суда

Депутаты Верховной Рады (ВРУ) назначили нового судью Конституционного суда Украины (КСУ) – Виктора Кичуна.

За его кандидатуру проголосовал 241 парламентарий (205 голосов отдали "слуги народа"). Решение было принято на заседании 18 февраля, которое транслировал телеканал "Рада".

Отметим, что среди других кандидатов на эту должность рассматривались также Ольга Боднар-Петровская, Юрий Павленко и Руслан Сидорович.

Кичуна на эту должность избрали со второй попытки. Известно, что ранее судья КСУ Николай Мельник подал заявление об отставке (24 декабря 2019 года). И в июне 2020-го фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Кичуна вместо Мельника.

Юрист Виктор Кичун, который по квоте парламента стал новым судьей Конституционного суда, – преподаватель и кандидат юридических наук, а ранее работал в банке с проблемными долгами.

"Если вы меня выберете, то у вас будет еще как минимум один сторонник сдерживания КСУ. Я считаю, что мы создали чрезмерную судебную надинституцию, которая сегодня фактически доминирует в государстве", – заявил он во время своего представления в Раде, напомнив по кризисе с Конституционным судом, который тянется с осени.

Виктор Кичун – доцент кафедры конституционного права в Национальном университете им. Ярослава Мудрого. Согласно официальной биографии, он также имеет опыт работы адвокатом. Кроме этого, был председателем юридического управления, а позже – членом правления и директором по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью "Банка Кредит Днепр" (до 2015 года).

Также в биографии указано, что Кичун зарегистрирован как СПД. Имеет звание кандидата юридических наук и более 25 лет опыта работы в сфере права.

По данным BBC News Украина, Виктор Кичун – товарищ представителя президента Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КСУ поступило представление группы нардепов на обжалование положений нового Избирательного кодекса, согласно которым выборы народных депутатов проводятся исключительно по пропорциональной системе.