В КСУ обжаловали положения нового Избирательного кодекса

В Конституционный Суд Украины (КСУ) поступило представление группы нардепов на обжалование положений нового Избирательного кодекса, согласно которым выборы народных депутатов проводятся исключительно по пропорциональной системе.

Об этом написала нардеп от "Слуги народа" Ольга Совгиря на своей странице в Facebook. Также обжалован пункт заключительных и переходных положений Кодекса, согласно которым терял силу Закон Украины "О выборах народных депутатов Украины", говорится в сообщении.

"Народные депутаты считают, что исключение из законодательства возможности проведения выборов по мажоритарной системе ограничивает конституционные избирательные права граждан, а также "содержит признаки узурпации власти", – подчеркнула Совгиря.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал обновленный Избирательный кодекс 27 декабря 2019 года.

Перед этим, 19 декабря, парламент принял документ в целом с учетом предложений президента.

Новый кодекс отменил мажоритарку и ввел пропорциональную систему выборов с открытыми партийными списками. Проходной барьер для политсил предусмотрен на уровне 5%.

Избиратель должен проголосовать и за партию, и за одного из ее кандидатов в региональном списке. Региональным кандидатам надо собрать 25% избирательной квоты голосов, чтобы попасть в "проходную" часть списка.

Более подробно о правилах нового кодекса читайте в нашем материале по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2020-го профильный комитет Верховной Рады поддержал поправки для внесения в Избирательный кодекс, где была утверждена новая форма избирательного бюллетеня на местных выборах.

Также в кодексе уменьшили барьер для участия кандидатов в рейтинговании – с 25% до 5%.