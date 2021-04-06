Отсечь сторонников Кремля и ужесточить проверки: "Слуга народа" готовит новый закон о допуске к гостайне

В Украине закон о государственной тайне действует с 1994 года и с тех пор не менялся. В парламенте считают некоторые нормы уже устарелыми и начали разрабатывать новую версию документа. В частности, хотят ввести более простой механизм рассекречивания информации и ужесточить допуск нардепов к государственной тайне.

В комментарии OBOZREVATEL руководитель рабочей группы по разработке документа, нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский ответил на главные вопросы по новому законопроекту, который скоро будет представлен Верховной Раде. Далее – прямая речь члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Вениславский разрабатывает новую редакцию закона о гостайне. sluga-narodu.com

О чем новая редакция закона?

Было единогласно принято решение, что это будет новый закон, который будет называться "О безопасности классифицированной информации". Это соответствует стандартам НАТО, будут разные уровни информации и ее безопасности. Охватывается та информация, которая имеет государственную тайну, и информация с грифом "для служебного пользования". В этом законопроекте учтены современные западные стандарты, предусмотрено создание Офиса безопасности, видимо, это будет СБУ.

Какую информацию отнесут к государственной тайне?

Мы пересматриваем критерии, которые позволяют или не позволяют отнести ту или иную информацию к государственной тайне. Процессы будут такие, что значительная часть информации, которая составляет государственную тайну, будет отнесена к информации меньшего уровня правовой защиты. К современному аналогу ДСП (для служебного пользования). Кроме того, будут предусмотрены более простые механизмы рассекречивания информации, будут сокращены сроки на которые присваивается гриф "государственная тайна". Если этот срок истечет и не будет необходимости для продления срока засекречивания, то информация будет рассекречиваться без решения дополнительных органов. Будет проведена ревизия.

Изменится ли круг лиц, имеющих доступ к гостайне?

Будет предусмотрен допуск и доступ к информации. Будут выдаваться сертификаты, которые предусматривают высокий уровень доступа и допуска. Они будут действительны и для низших уровней, не надо будет каждый раз получать сертификат. Перечень людей, это также одна из проблем. Например, руководители нынешних госпредприятий порой сталкиваются с проблемой, что не имеют допуска к гостайне. Это вопросы, которые мы обговариваем.

Какой информацией смогут владеть народные депутаты?

Сейчас все народные депутаты имеют право на допуск к гостайне, только нужно его оформить путем подписания соответствующих документов. Но нардепы не проходят никакой проверки. И даже депутаты, которые симпатизируют на данное конкретное время стране-агрессору, Российской Федерации, они, лишь формально подписав обязательство о неразглашении, получают допуск. Насколько это соответствует интересам нацбезопасности – это один из вопросов. В этом законопроекте мы предполагаем, что должна быть более жесткая процедура допуска нардепов и возможности проверки.

Какой орган будет отвечать за безопасность информации?

Способности и организационные, и правовые, и человеческие есть только в СБУ. Более того, во многих странах НАТО именно орган, который занимается контрразведывательной защитой, занимается и безопасностью классифицированной информации. Потому что в первую очередь такая информация интересует недружественные к нам спецслужбы. И еще одна проблема – это разграничение полномочий СБУ и Госспецсвязи по поводу того, как будет обеспечиваться безопасность информации в информационных телекоммуникационных сетях. Это будет зона ответственности Госспецсвязи.

Предполагается ли изменение наказания за разглашение гостайны?

Мы сейчас говорим, что ответственность, предусмотренная этим законом, заключается в том, что будут аннулированы сертификаты о доступе и допуске. А об уголовной ответственности, то мы не предусматриваем изменений в Уголовный кодекс. Если будет необходимость – это надо делать отдельным законом.

Как сообщал OBOZREVATEL: