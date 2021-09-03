Нардепов от ОПЗЖ не выпустили из самолета в Полтаве: СМИ узнали подробности скандала

Как сообщает "Украинская правда", народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Левочкин и еще около десяти пассажиров не были выпущены из самолета авиакомпании "Windrose", совершившего посадку в находящемся на реконструкции аэропорту Полтавы.

Информацию о запрете пассажирам "Windrose" покидать борт изданию подтвердил глава Полтавской ОГА Олег Синегубов: "30 августа к нам поступил запрос, чтобы мы приняли борт, на котором будет 15 пассажиров. Учитывая, что сейчас аэропорт находится в состоянии реконструкции, у нас нет лицензии и спецразрешения на прием бортов с пассажирами, мы отказали и сообщили, что сможем принять пустой самолет, без пассажиров. "Роза ветров" согласилась, что мы примем борт без пассажиров".

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По словам Синегубова, после приземления самолета поступила информация от СБУ о присутствии на борту пассажиров, в том числе, народных депутатов. Руководство области приняло решение, из соображений безопасности самих пассажиров, из самолета их не выпускать.

"Работниками аэропорта были проведены переговоры с людьми, которые находились на борту самолета: им было все разъяснено, на что они ответили, что "Роза ветров" якобы заверила их в возможности высадки. Было принято решение, что высадки в полтавском аэропорту не будет", - сказал Синегубов и добавил, что об этом случае были проинформированы профильное министерство, Офис президента и правоохранительные органы.

По данным ОГА, на которые ссылается "УП", самолет следовал из Киева и приземлился в аэропорту "Полтава" в 11:30. Пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче.

Источники "Украинской правды" в Полтавской ОГА сообщили, что самолет простоял несколько часов в Полтаве, после чего улетел в Харьков.

По данным издания, пассажирами рейса 1101 могли быть: нардеп ОПЗЖ Сергей Левочкин и его жена Зинаида Кубарь, помощник Левочкина Александр Мутель, депутат Киевсовета от ОПЗЖ Александр Плужник, экс-нардепы Сергей Буряк, Игорь Калетник и Александр Волков, помощница экс-нардепа Виталия Хомутынника Елена Сажко, Владимир и Наталья Витько, Алла Ахметова и Майя Радченко.

В ОПЗЖ эту информацию назвали "ерундой", в то же время, источник УП в авиакомпании подтвердил, что такие пассажиры на борту были.

"По словам собеседника, люди знали, что их могут не выпустить в Полтаве, но все равно настояли на маршруте Киев – Полтава", - пишет издание.