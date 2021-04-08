Нардепам могут разрешить голосовать в смартфоне и не ходить в Раду: детали от Федорова

В правительстве намерены разработать систему, которая позволит министрам и народным депутатам голосовать при помощи мобильного приложения, не находясь при этом в сессионном зале.

Об этом в интервью "КП в Украине" рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он отметил, что для такого решения необходимо изменить закон, чтобы разрешить депутатам голосовать дистанционно.

"У меня есть задача от президента – сделать голосование и в Кабинете министров, и в Верховной Раде с помощью специального приложения и по электронной подписи", – рассказал он.

Федоров отметил, что для защиты персонального голосования политик будет проходить идентификацию личности, в том числе и с помощью FaceID. Также есть персональная ответственность парламентария.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде установили сенсорную кнопку для личного голосования народных депутатов.

Было показано, как в ВР работает сенсорная кнопка, которая делает невозможным неперсональное голосование парламентариями.