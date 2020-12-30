Нардеп Скороход заявила, что не видит "символа зла" в георгиевской ленте. Видео

В прошлом депутат от "Слуги народа", а ныне от группы "За майбутнє" Анна Скороход считает георгиевскую ленточку символом победы и, соответственно, безосновательным запрет на ее использование в Украине.

Об этом парламентарий заявила в эфире пророссийского канала "НАШ". В частности, комментируя действие закона о декоммунизации, а также случай во Львове, где копы задержали 19-летнего парня за ношение шапки с советской символикой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По мнению нардепа, украинцы отличаются своей психологией: они все рушат, но при этом ничего нового не строят.

"А то, что было построено при Советском Союзе мы до сих пор задаем на металолом и зарабатываем на этом деньги. Не маразм ли это", – высказалась Скороход.

Маразмом парламентарий назвала все, что связано с борьбой с коммунизмом, СССР.

"Такие случаи, которые мы наблюдаем во Львове, это болезнь общества, воспаление мозга части общества, которое мы имеем благодаря государственной политике в последние годы", – выразила убеждение нардеп.

Она подчеркнула, что у каждого своя история, и каждый должен "писать, чистить ее под себя".

"У меня прадед дошел до Берлина. Для него георгиевская ленточка – это символ победы. Почему мне какой-то недалекий человек должен указывать, что это символ зла? На каком основании?"– возмутилась Скороход.

Напомним, что Анна Скороход была исключена из фракции "Слуга народа" 15 ноября 2019 года на закрытом заседании. Позже, 3 декабря того же года, глава ВРУ Дмитрий Разумков официально объявил о выходе из состава "Слуги народа" нардепов Анны Скороход, Антона Полякова и Романа Иванисова. Таким громким исключениям из СН обрадовался и президент Владимир Зеленский, заявив, мол, гордится тем, что "очищение продолжается".

В июле 2020 года исключенная из рядов "слуг народа" Скороход вошла в депутатскую группу "Партія "За майбутнє".

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