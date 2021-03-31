Нардеп пришел в Раду в часах стоимостью 750 тысяч гривен. Фото

Карина Бондаренко Политика 07:13, 31.03.2021

Народный депутат от партии "За майбутнє" Анатолий Урбанский пришел на работу в Верховную Раду Украины в часах Breguet Marine 5827 Chronograph.

Их стоимость в интернет-магазине составляет 31,5 тысячи долларов (около 750 тысяч гривен). Урбанского сфотографировали с часами 30 марта, сообщает "Апостроф" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что за такую цену можно приобрести квартиру в Киеве. Впрочем, это не единственные дорогие часы нардепа. Ранее он уже приходил на заседание ВР с часами Girard-Perregaux Vintage 1945 за миллион гривен.

Стоимость часов составляет около 750 тысяч гривен.
Апостроф
Анатолий Урбанский пришел в Раду в дорогих часах.
Апостроф

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на внеочередном заседании Верховной Рады на руке народного депутата от ОПЗЖ Владимира Кальцева заметили дорогие часы элитного бренда.

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