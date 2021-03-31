Нардеп прийшов у Раду в годиннику вартістю 750 тисяч гривень. Фото

Народний депутат від партії "За майбутнє" Анатолій Урбанський прийшов на роботу до Верховної Ради України в годиннику Breguet Marine 5827 Chronograph.

Їх вартість в інтернет-магазині становить 31,5 тисячі доларів (близько 750 тисяч гривень). Урбанського сфотографували з годинником 30 березня, повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що за таку ціну можна придбати квартиру в Києві. Втім, це не єдиний дорогий годинник нардепа. Раніше він вже приходив на засідання ВР з годинником Girard-Perregaux Vintage 1945 за мільйон гривень.

Вартість годинника становить близько 750 тисяч гривень. Апостроф

Анатолій Урбанський прийшов в Раду в дорогих годинниках. Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на позачерговому засіданні Верховної Ради на руці народного депутата від ОПЗЖ Володимира Кальцева помітили дорогий годинник елітного бренду.