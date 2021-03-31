Нардеп прийшов у Раду в годиннику вартістю 750 тисяч гривень. Фото

Карина Бондаренко Політика 07:13, 31.03.2021 Оновлено: 07:35, 31.03.2021

Народний депутат від партії "За майбутнє" Анатолій Урбанський прийшов на роботу до Верховної Ради України в годиннику Breguet Marine 5827 Chronograph.

Їх вартість в інтернет-магазині становить 31,5 тисячі доларів (близько 750 тисяч гривень). Урбанського сфотографували з годинником 30 березня, повідомляє "Апостроф" (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначається, що за таку ціну можна придбати квартиру в Києві. Втім, це не єдиний дорогий годинник нардепа. Раніше він вже приходив на засідання ВР з годинником Girard-Perregaux Vintage 1945 за мільйон гривень.

Вартість годинника становить близько 750 тисяч гривень.
Апостроф
Анатолій Урбанський прийшов в Раду в дорогих годинниках.
Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, на позачерговому засіданні Верховної Ради на руці народного депутата від ОПЗЖ Володимира Кальцева помітили дорогий годинник елітного бренду.

Коментувати
Політика

Дивіться також

Зеленський збільшив орденський ланцюг президента до 16 ланок

"Позаштатний агент": як НАБУ кришує корупцію в оборонці

Сорда вирішили покарати за привласнення ордена Хмельницького, нагороду конфіскували

Аваков: російська мова не належить РФ, її потрібно використовувати проти путінської пропаганди

Президент Литви слідом за Байденом назвав Путіна "вбивцею". Відео