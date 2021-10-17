Нардеп от 'Слуги народа' на фоне вспышки COVID-19 выступила против вакцинации

Русскоязычная блогер и депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая взялась подогревать антивакцинаторские настроения в украинском обществе. На своей странице в Facebook она опубликовала пост, в котором осудила стремление министра здравоохранения Виктора Ляшко расширить список профессий, для которых вакцинация от COVID-19 станет обязательной.

"Предлагаю не останавливаться и сразу для "антиваксов" строить концлагеря. Убежать далеко не смогут, так как в междугородние автобусы без ковидного паспорта их уже не посадят. Хотя, по большому счету, зачем на них тратить пищу и элементарные бытовые вещи? Лучше сразу к стенке. Интересно, доктора Ля и Пи не родственники?" – написала Богуцкая.

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В комментариях к посту такую позицию Богуцкой одобряют многие:

"Лиза, Лизонька, наиболее адекватный депутат", "Возглавьте сопротивление. Вы, как депутат, можете получить поддержку людей", "Они будут отвечать за ковидофашизм, люди терпеть еще годами не смогут ограничения своих прав".

В то же время, были и такие, кто пытался воззвать к здравому смыслу депутата:

"Не понимаю, зачем вы подогреваете антивакцинальные настроения в обществе. Вы публичный человек, к вам многие прислушиваются, и я в том числе, но в этом вопросе я с вами не согласна, не понимаю вас... Если вы против прививок, масок, постоянно критикует министров, правительство, подскажите, как нам победить, пережить эту пандемию? Или ковида нет, а с прививками вводят чипы?".

"Лиза, вы публичный человек, в Украине катастрофическая ситуация по заболеваемости ковидом, а вы пишете, простите, глупости".

"Не хотите вакцинироваться, так не вакцинируйтесь, но и не подвергайте опасности других. Очередной глобальный локдаун бизнес не выдержит. Не хотите вакцинироваться – сидите дома".

Напомним, с 18 октября 2021 года, из-за вызванного коронавирусной пандемией "красный" уровень эпидемической опасности, внедряются дополнительные ограничительные карантинные мероприятия в Запорожской области.

Кроме того, Львовская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла решение об усилении карантинных мероприятий с 18 октября.

О вхождении в "красную зону" также сообщил городской председатель Днепра Борис Филатов. Кроме Днепропетровской области жесткие ограничения с понедельника, 18 октября, намерены ввести в Одесской и Донецкой областях.

В Харькове и Одессе, по сообщениям местных активистов, сложилась критическая ситуация в больницах: тяжелых пациентов с коронавирусом некуда госпитализировать.

За прошедшие сутки в Украине зарегистрировано более 11 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом, 219 украинцев скончались.