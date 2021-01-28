Нардепы "засветили" в Раде часы Breguet и Rolex по ценам автомобилей. Фото

Нардеп Александр Пузанов из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" пришел в Верховную Раду на заседание 28 января с часами фирмы Breguet, а народный избранник от депутатской группы "Довіра" Александр Ковалев – Rolex: оба аксессуара стоят, как автомобиль.

Соответствующие снимки, сделанные в сессионном зале собственным корреспондентом, опубликовал "Апостроф". По информации издания, Пузанов является владельцем часов Breguet Classique, цена на которые в интернет-магазинах составляет более $21 тыс. (по нынешнему курсу – около 600 тыс. грн), стоимость аксессуара Ковалева – $12 250 (около 345 тыс. грн).

При условии, что минимальная заработная плата в нашей стране с 1 января нынешнего года составила 6 тыс. грн, стоимость часов такого класса примерно равна 100 и 60 "минималкам" соответственно.

Интересно, что Rolex Ковалева по дизайну и описанию на сайте, где их можно приобрести, являются женскими.

Журналисты часто подмечают у народных избранников дорогие вещи известных мировых брендов.

Так, ранее в Раде заметили народного депутата от фракции "Слуга народа" Анатолия Остапенко с сумкой Prada стоимостью около $2700 (примерно 76 тыс. грн).

Народный депутат от этой же партии Ирина Аллахвердиева пришла в парламент с сумочкой от известного бренда Dolce&Gabbana стоимостью 1471 евро (примерно 50 тыс. грн).

Народный избранник от той же пропрезидентской партии Жан Беленюк пользовался дорогим кошельком французского бренда Louis Vuitton. Стоимость оригинального аксессуара составляет $1250 (около 35 тыс. грн).

Ранее OBOZREVATEL писал о нардепах – рекордсменах по заработной плате. Среди них – Руслан Стефанчук, Даниил Гетманцев из "Слуги народа", Александр Качный, Григорий Мамка и Михаил Макаренко из ОПЗЖ, Михаил Цимбалюк из "Батьківщини" и другие.