Нардеп от 'Голоса' в третий раз стала мамой: первое фото малыша

Народный депутат от партии "Голос", 34-летняя Леся Василенко в День защиты детей в третий раз стала мамой. Через неделю после счастливого события нардепка поделилась первым фото новорожденной дочери.

Леся Василенко обнародовала на своей странице в Facebook фото "до и после", на которых показала себя беременную и первую фотографию ребенка – маленькую ножку девочки в кружевных пеленках. Молодая мама также назвала имя новорожденной - София.

"Завтра Софийке исполняется ровно неделя. И уже вижу, что рабочие будни поделились на" до "и" после ". Даже темы выступлений теперь сугубо о детях. Сегодня уже выступила на Всеукраинский Форум Украины 30. Вроде и о климате, хотя в основном о правах будущих поколений ", – написала Василенко.

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Депутат Верховной Рады IX созыва, член депутатской фракции "Голос" Леся Василенко родилась в Киеве в 1987 году. Она юрист, правозащитник, общественная и политическая деятельница. Основательница правозащитной организации "Юридическая сотня", которая оказывает помощь военнослужащим и ветеранам. Василенко также входит в проект журнала Kyiv Post о 30 украинцев, которые достигли успеха до того, как им исполнилось 30 лет.

Напомним, OBOZREVATEL сообщал, что на прошлой неделе Леся Василенко официально стала президентом Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза (МПС) – старейшей межпарламентской организации в мире, которой более 130 лет и в которую входят парламенты многих стран. Впервые в истории МПС возглавила украинка.

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