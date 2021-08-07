Нардеп Качура об инциденте в Конотопе: мне стыдно, что в городе такой мэр

Народный депутат Александр Качура после инцидента на заседании сессии городского совета, где мэр Конотопа напал на него по непонятным причинам, заявил, что ему стыдно за действия должностного лица. Он отбросил все озвученные Артемом Семенихин обвинения в свой адрес.

Александр Качура требует от Семинихина обнародовать доказательства своих якобы незаконных действий, но уверен, что информация не соответствует действительности и никаких доказательств нет. Поэтому Качура намерен защищать свою репутацию в суде.

"Если у него есть какие-то факты, что я к чему незаконного его принуждал – пусть опубликует. Потому что ничего такого нет вообще, мне нечего бояться", - отметил он.

Видео дня

Народный депутат также провел встречи с жителями Конотопа.

"Больно наблюдать за тем, как городские власти не просто бездействуют, а разрушают город. Людей, которые разочаровались в местных руководителях, было много, а неотложных проблем, требующих решения, еще больше", – отметил депутат.

Напомним, народный депутат Александр Качура участвовал в заседании сессии Конотопской ОТГ, во время которой мэр Конотопа Артем Семинихин и его охрана спровоцировали драку.

Во время заседания нардеп поднял вопрос проблем города, в частности, плохого качества водопроводной воды, которую невозможно пить или использовать для приготовления пищи. Он продемонстрировал образец этой воды в бутылке, которую ему передали жители города, и попросил мэра Артема Семинихина проверить ее качество.

Вместо ответа мэр попытался облить депутата водой, к толкотне присоединилась охрана Семинихина и просто в зале произошла драка.

"Вместо конструктива вы разрушаете это город, разрушаете доверие к местной власти", – обратился к мэру Качура.

В партии "Слуга народа" уже заявили, что по факту нападения на нардепа возбудили уголовное дело о препятствовании его деятельности. В политсиле утверждают, что драку спровоцировал мэр вместе со своей охраной.

В то же время, в полиции Сумщины сообщают, что дело открыли по части 1 ст. 296 "Хулиганство". Данные в этом внесли в единую базу досудебных расследований. Кроме того, расследуется дело о препятствовании деятельности Качуры как нардепа.