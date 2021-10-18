Нардеп Ивченко попал в скандал, похваставшись удачной рыбалкой: улов 'оценили' в 2,8 млн гривен штрафа

Народный депутат Вадим Ивченко (Батьківщина) выложил в соцсети фото с рыбалки и угодил в скандал. Политика заподозрили в браконьерстве.

Виктория Зарицкая в Facebook пояснила, что нарушил нардеп. С ее слов, Ивченко с компанией наловил судака, превысив лимит – не более 3 кг на человека. К тому же рыболовы поймали рыбу, которая меньше установленной нормы.

"У судака это 42 см, от начала морды и до начала хвоста. Диаметр ведер на фото не превышает 37см, а там ни одна рыбы даже не перекрывает его в ширину", – писала Зарицкая.

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Она добавила, что штраф за одну рыбу составляет 3587 грн, то есть 100 судаков 358 700. По словам депутата в их компании было 8 человек с таким же уловом. Зарицкая предположила что Ивченко могли "нарыбачить" на 2 869 600 грн штрафа.

Также Ивченко якобы при ловле рыбы использовал "драч" – самодельное запрещенное приспособление, которое состоит из спаянных или сваренных вместе нескольких крупных крючков. На одном из фото нардеп позирует с рыбой, пойманной на такое устройство.

Глава Киевского рыбоохранного патруля Владимир Мухин в комментариях написал, что нардепы могут себе такое позволять, прикрываясь депутатской неприкосновенностью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде произошла потасовка между парламентариями. Нардеп Вадим Ивченко от ВО "Батьківщина" ударил Николая Сольского из "Слуги народа".