Нардеп Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

Юрий Андриив
Юрий Андриив
Политика
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Павел Фролов

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и член регламентного комитета Верховной Рады Павел Фролов планирует создать межфракционное депутатское объединение. С ним он хочет начать процесс конституционной реформы в Украине.

Среди проблем, которые должна решить такая инициатива, Фролов назвал отсутствие координационного центра в исполнительной власти, невозможность государства обеспечить эффективное управление многими различными процессами и постоянные конфликты министерств с премьер-министром. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украина", – сказал нардеп.

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Он также отметил, что после посещения курса по институционализма в Счетной палате Польши убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов также хочет подарить приз за лучшее предложение названия межфракционного депутатского объединения.

Пост Павла Фролова о намерении создать межфракционное депутатское объединение и начать процесс конституционной реформы в Украине

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, юридический советник департамента стратегии Высшего органа Аудита Польши, бывший министр труда, заместитель Министра экономики Польши Петр Кульпа рассказал, что в украинской Конституции заложены фундаментальные ошибки. Среди главных проблем он также назвал отсутствие координационного центра в исполнительной власти.

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