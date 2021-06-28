Нардеп Фролов хочет создать в Раде межфракционное объединение и начать "процесс конституционной реформы"

Народный депутат из фракции "Слуга народа" и член регламентного комитета Верховной Рады Павел Фролов планирует создать межфракционное депутатское объединение. С ним он хочет начать процесс конституционной реформы в Украине.

Среди проблем, которые должна решить такая инициатива, Фролов назвал отсутствие координационного центра в исполнительной власти, невозможность государства обеспечить эффективное управление многими различными процессами и постоянные конфликты министерств с премьер-министром. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Накануне 25-й годовщины принятия Основного закона Украины с единомышленниками начинаем процесс конституционной реформы для исправления фундаментальных ошибок, заложенных в действующей Конституции нашего государства. Уже на следующей пленарной неделе создаю межфракционное депутатское объединение и приглашаю в его ряды всех, кто стремится к процветанию Украина", – сказал нардеп.

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Он также отметил, что после посещения курса по институционализма в Счетной палате Польши убедился в необходимости "значительно усиливать" независимость и полномочия Счетной палаты.

Фролов также хочет подарить приз за лучшее предложение названия межфракционного депутатского объединения.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, юридический советник департамента стратегии Высшего органа Аудита Польши, бывший министр труда, заместитель Министра экономики Польши Петр Кульпа рассказал, что в украинской Конституции заложены фундаментальные ошибки. Среди главных проблем он также назвал отсутствие координационного центра в исполнительной власти.