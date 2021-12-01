Начнется ли масштабная война с РФ? Турчинов представил план действий по предотвращению вторжения

Угроза полномасштабного вторжения России в Украину есть. Для этого у президента страны-агрессора Владимира Путина есть немало мотивов и военный потенциал.

Об этом в своей статье написал руководитель центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов, который после Революции Достоинства исполнял обязанности президента Украины, а затем был секретарем СНБО. Также он дал ряд рекомендаций о том, какие меры следует предпринять, чтобы не допустить войны.

OBOZREVATEL собрал главные его тезисы:

Угроза полномасштабного вторжения России – есть.

Для атаки у Путина есть и мотивы, и окно возможностей, и военный потенциал.

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Чтобы не допустить такого сценария, необходимо предпринять множество мер по укреплению обороноспособности Украины.

Также нужно привлечь международные площадки и партнеров, чтобы минимизировать риски военной агрессии.

Прежде всего, Турчинов раскритиковал нынешнюю власть за то, что она запоздало отреагировала на предупреждение международных партнеров о военной угрозе со стороны России и перемещениях российских войск возле границ Украины. Он отметил, что именно наша страна должна была первой заявлять о таких угрозах.

Политик убежден, что угроза полномасштабного вторжения российский войск есть, потому что у президента России Владимира Путина для этого есть и мотив, и окно возможностей, и военный потенциал.

Среди мотивов Турчинов выделил имперский реваншизм и официальную идеологию кремлевского режима. "Восстановление Российской империи без Украины невозможно. Внешняя агрессия, победоносная война и передвижение границ позволяют Кремлю отсрочить и даже локализовать социально-политический взрыв недовольного внутренними проблемами населения России. Не менее важной задачей для военно-политического руководства РФ является остановка продвижения Украины в НАТО", – пишет он.

Также политик пояснил, какое именно окно возможностей есть у Путина для вторжения.

"Формализованные в последние годы санкции Запада против РФ, а также фактическое снятие ограничений по энергетической экспансии в Евросоюз и стремительный рост цен на энергоносители позволили России восстановить макроэкономическую стабильность. Общие резервы РФ превысили 620 миллиардов долларов. Россия агрессивно усиливает контроль над энергетическим рынком ЕС (свыше 45% баланса газа). Держа пустыми газохранилища "Газпрома" в Европе, Кремль дожимает ускоренный запуск "Северного потока-2", как единственную гарантию для европейских стран не замерзнуть этой зимой", – подчеркнул он.

Турчинов отметил, что наиболее энергетически зависимыми от РФ оказались государства, имеющие наибольшее политическое влияние в ЕС – Германия, Австрия и Франция.

"Построенные транзитные мощности в обход Украины снимают газовую страховку для нашей страны от военных "форс-мажоров". США направляют свои главные управленческие и дипломатические ресурсы на противостояние с Китаем, которое может еще больше обостриться вокруг тайваньского кризиса. В своем диалоге с США Россия сознательно поднимает ставки, чтобы на фоне договоренностей об условной глобальной стабильности оставить за собой защищенные от внешнего вмешательства так называемые сферы собственных интересов", – пояснил он.

Кроме того, добавляет Турчинов, серьезную роль играет и быстрое поглощение Беларуси, что дает возможность России превратить территорию этой страны в военный плацдарм для вторжения. А Украине в данном случае придется растягивать и без того ограниченные ресурсы, чтобы перекрыть еще тысячи километров потенциальной линии обороны.

Также политик обратил внимание на военный потенциал России, поскольку у российской армии есть существенное преимущество над Вооруженными силами Украины.

"Вооруженные формирования РФ значительно преобладают по количеству бронетанковой техники, ракетно-артиллерийского вооружения, авиации и личного состава, готовых к оперативному применению для наступления на нашу страну", – подчеркнул Турчинов.

Он добавил, что все перечисленные составляющие могут подтолкнуть Путина к военной авантюре. А остановить его поможет не поиск мира любой ценой, а быстрые и системные меры по укреплению обороноспособности Украины.

"Только понимание Кремлем неотвратимости катастрофических кровавых потерь остановит вторжение русской армии", – добавил политик.

Турчинов пояснил, что Конституция ограничивает применение ВСУ без принятия решения президента об объявлении войны. А проблема режима проведения Операции объединенных сил состоит в том, что он действует только на территории Донецкой и Луганской областей. Поэтому необходимы законодательные изменения, которые снимают эти ограничения.

Также он рекомендует срочно принять антикризисные меры для возобновления энергетического комплекса страны, не допустить остановки поставок электроэнергии и тепла и техногенных катастроф из-за нехватки угля, газу или дефицита электроэнергии. То есть, поясняет политик, не допустить применения Россией регулярных войск под прикрытием "гуманитарной операции по спасению замерзающего населения юга и востока Украины".

Кроме того, Турчинов заявил о необходимости:

усилить оборону объектов критической инфраструктуры, провести соответствующие учения;

территориальным центрам комплектации и соцподдержки (бывшие военкоматы) проверить состояние готовности к призову в ВСУ и других военных формирований;

провести сборы и подготовку с учетом закрепления за воинскими частями оперативного резерва первой очереди;

утвердить детальный план подготовки и разворачивания сил территориальной обороны и начать его реализацию в приграничных с Россией и Беларусью областях;

приблизить дату введения в действие закона "Об основах национального сопротивления";

создать оборонные рубежи вдоль границ с РФ и Беларусью с учетом наиболее вероятных направлений наступления;

возобновить необходимый уровень материально-технического, вещевого, пищевого обеспечения частей ВСУ и других военных формирований (обеспечить топливом, вооружением, военной техникой и боекомплектом);

изменить подход к формированию и выполнению государственного оборонного заказа;

возобновить приоритетное финансирование национальной ракетной программы;

увеличить количество противотанковых ракетных комплексов;

возобновить собственное производство снарядов, мин и взрывных смесей;

возобновить систему противовоздушной обороны, как за счет собственных разработок, так и за счет сотрудничества со стратегическими партнерами;

оценить риски возможных попыток органов местного самоуправления к коллаборационизму и состояние пророссийских настроений населения;

обеспечить максимально широкое освещение подготовки к обороне в СМИ;

инициировать проведение заседания Совета безопасности ООН для обсуждения агрессивной политики России, а обеспокоенность наших партнеров конвертировать в усиление санкций и увеличение военной помощи.

"В условиях тяжелых вызовов и опасных угроз мы сможем себя защитить, когда консолидация и мобилизация нации, обеспечение надежной обороны и безопасности станут основой государственной политики и профессиональной ежедневной работы", – подытожил Турчинов.

Как писал OBOZREVATEL, более десяти тысяч российских военнослужащих начали масштабные учения в Южном военном округе, граничащем с Украиной. Они состоятся на тридцати полигонах.