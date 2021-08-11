НАБУ отправило в суд дело депутата ВРУ о взятке

В среду, 11 августа, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата и его помощника. Их обвиняют в получении и подстрекательстве к взятке.

Об этом сообщили пресс-службы НАБУ и САП. Ведомства не называют фамилии депутата и его посредника, однако издание "Слово и дело" информирует, ссылаясь на источник в САП, что речь идет об исключенном из фракции "Слуга народа" депутате Александре Юрченко и его неофициальном помощнике Иване Фищенко.

По версии следствия, народный избранник в завуалированной форме попросил предоставить ему через посредника "плюшки" – взятку в сумме 13 тысяч долларов за внесение предложений в проект Закона Украины "Об управлении отходами". А также в дальнейшем предоставить еще 200 тысяч долларов для подкупа нардепов-членов соответствующего комитета за голосование за представленные им предложения.

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Для того чтобы раскрыть преступную схему нардепа, НАБУ в 2020 году разработало специальную операцию, направив к нему детектива "под прикрытием". Детектив выполнял роль представителя иностранной компании, которая якобы намеревалась инвестировать в Украину, но для этого были определенные условия – принятия ряда законодательных инициатив.

Во время встреч с "инвестором" народный избранник попросил передать ему через посредника взятку за внесение предложения (13 тысяч долларов), а потом еще одну, уже значительно больше (200 тысяч) – для подкупа нардепов из соответствующего комитета ВР.

В начале августа прошлого года правоохранители зафиксировали факт передачи и получения через посредника нардепом первой части обусловленных средств. А вторая часть должна была поступить 26-27 августа.

Однако НАБУ было вынуждено прекратить дальнейшее выполнение спецзадания, поскольку нардеп со своим помощником узнали о документировании их деятельности. Они одновременно изменили номера мобильных телефонов и терминалы мобильной связи.

Согласно выводам экспертиз все аудио- и видеозаписи, полученные в ходе проведенных по нардепу и его сообщнику негласных следственных действий, не содержат признаков монтажа или подделки.

Несмотря на все попытки народного депутата и его сообщника завуалировать вымогательство взятки, лингвистическая экспертиза установила, что в высказываниях обвиняемых имеется просьба предоставить им деньги за использование полномочий народного депутата и за подкуп членов профильного комитета ВР.

Во время досудебного расследования на недвижимое имущество и автотранспортные средства обвиняемых наложен арест.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале сентября 2020 НАБУ задержало на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. Как сообщил нардеп Гео Лерос, помощник взял $ 13000, которые предусматривались Юрченко за внесение законопроекта, связанного с бытовыми отходами.

После скандала Юрченко написал заявление о выходе из фракции "Слуга народа".