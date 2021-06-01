На Житомирщине провели съезд партии 'Пропозиція': о чем говорили

В Житомирской области во вторник, 1 июня, провели съезд политической партии "Пропозиція". На нем собрались соучредители политсилы и 20 руководителей громад, избранных от партии.

Политики приняли участие в дискуссии по нескольким важным проектам, которые готовят к внедрению члены "Пропозиції", передает "Днепровская панорама".

Один из основателей партии Геннадий Корбан отметил, что местное самоуправление давно нуждалось в такой силе. Поэтому, по его мнению, многие лидеры из разных областей Украины объединились под знаменами "Пропозиції".

"Это как раз и показывает, что у местного самоуправления одни ценности, независимо от того, из какого они региона, на каком языке разговаривают или в какую церковь ходит. Мы разные, но мы равны. Нас объединяет профессионализм – пропозиционеры умеют прокладывать дороги и мосты, строить школы и детсады, сажать парки и скверы. А главное – мы на страже защиты интересов громад", – заявил Корбан.

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Он также отметил, что для того, чтобы местное самоуправление имело возможность работать максимально эффективно, нужны не только ресурсы, но и соответствующие полномочия. Закрепить их должен Муниципальный кодекс. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов "Пропозиції" сегодня является разработка и лоббирование такого документа.

Свое видение дальнейшего развития партии выразил и соучредитель партии, мэр Днепра Борис Филатов:

"Пропозиція" – партия местного самоуправления. Мы работаем над распределением полномочий между центральной властью и властью на местах – завершением реформы децентрализации и ее углублением. У нас много программных идей, связанных с расширением прав территориальных громад, начиная с принятия Муниципального кодекса и затем передачи на места экологического контроля, возможности выдавать игровые лицензии, создания муниципальной полиции общественного порядка и так далее".

Мэр Житомира и соучредитель партии Сергей Сухомлин, который стал хозяином мероприятия, заметил, что люди устали от пустых разговоров. По мнению политика, им нужны лидеры, которые имеют свои собственные истории успеха, историю поражений, но они идут вперед и отвечают за свои поступки.

"В нашей команде – профессионалы разных профессий, за плечами которых – большое количество реализованных проектов. Все эти люди готовы брать на себя ответственность и делать реальные дела. Я уверен, что партию "Пропозиція" ожидает успех", – подчеркнул Сухомлин.