На заседании ТКГ договорились восстановить работу пропускных пунктов

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы 3 февраля пообещала способствовать восстановлению полноценной работы контрольных пунктов "Счастье" и "Золотое".

Правительство Украины предоставит автобусы, которые будут перевозить пассажиров через линию разграничения, и обеспечит пункты пропуска всем необходимым для работы. Об этом сообщили в официальном канале украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе в Telegram.

Украинская делегация сосредотачивается на разблокировании российской стороной работы КПВВ, сохранении режима прекращения огня и освобождении пленных. Кроме того, сейчас продолжается обсуждение условий ремонта газораспределительной станции в городе Марьинка.

На финальной стадии сейчас находятся договоренности сторон по четырем новых участкам разведения войск и 19 участкам разминирования.

Как сообщал OBOZREVATEL, представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что Россия начала осознавать, что геополитические реалии состоят неблагоприятно для нее. Поэтому она всячески пытается склонить Украину к выполнению своих условий по Донбасса.