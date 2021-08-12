На саммит "Крымской платформы" приедет президент Польши

Участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы" во время официального визита в Киев в августе примет польский президент Анджей Дуда. Кроме того, он будет участником празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сказано в официальном пресс-релизе, обнародованном на сайте главы польского государства в четверг, 12 августа. Уточним, что лидер Польши посетит Киев в понедельник-вторник 23-24 августа.

Всего в саммите по деоккупации украинского Крымского полуострова участие уже официально подтвердили 38 государств.

Отметим, что "Крымская платформа" – это новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной. Он был создан для повышения международного внимания и реагирования на проблему оккупации Крыма.

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Главная цель платформы – возвращение полного контроля Украины над полуостровом.

Напомним, что первый саммит "Крымской платформы" запланировано провести накануне Дня Независимости – 23 августа 2021 года в столице Украины. В этой инициативе будут участвовать ведущие западные страны, включая США, Францию, Британию, Балтийские государства.

От Соединенных Штатов Америки в Киев прибудет министр транспорта Питер Буттиджедж.

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это событие беспрецедентным международным мероприятием в истории страны.

Ранее экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым, дипломат Борис Бабин дал интервью OBOZREVATEL, в котором отметил: "Крымская платформа" должна "стать волной для битья России".