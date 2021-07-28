Кулеба рассказал, сколько стран примут участие в "Крымской платформе", и назвал главную задачу

В иннаугурационном саммите "Крымской платформы" согласились принять участие 28 стран мира и международных организаций. Он пройдет 23 августа в Киеве, несмотря на противодействие этому страны-агрессора.

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба назвал его беспрецедентным международным мероприятием в истории страны. Об этом он сказал на онлайн-брифинге, который транслировался на Facebook-странице ведомства.

"Еще никогда такое количество государств не собиралось в Украине для проведения подобного мероприятия на уровне президентов, премьер-министров, глав парламентов, членов правительств", – отметил министр.

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Он подчеркнул, что такой результат уже сегодня позволяет сказать с уверенностью, что государству удалось "сформировать ядро международной коалиции" за освобождение оккупированного Россией Крыма.

"Хотя вы не представляете, насколько мощной и системной является противодействие РФ. Они работают в каждой столице, стране, отговаривая государства принимать участие в "Крымской платформе". Но мы ведем свою работу, имеем свою силу правды, дипломатии и уже смогли это ядро коалиции сформировать", – добавил Кулеба.

По его словам, на саммите Украина ожидает увидеть представителей всех ведущих государств-партнеров в Европе и Северной Америке. На сегодня почти согласован его итоговый документ – Крымская декларация, которая зафиксирует принципиально важные для Украины положения. Министр поблагодарил партнеров страны, принявших активное участие в подготовке декларации и поддержавших принципиальные вещи, на которых настаивала и которые продвигала страна.

"Мы уже на финишной прямой к успеху "Крымской платформы"... Крым для России уже стал чемоданом без ручки. Саммит превратит его на неподъемный груз", – заверил он.

Кулеба также выразил убеждение, что это мероприятие положит начало долгосрочной настойчивой работы платформы, целью которой является защита норм и принципов международного права в интересах не только Украины, но и в целом мирового сообщества.

Министр добавил, что прогресс в деоккупации Крымского полуострова станет важным элементом более широкой политики международного сообщества относительно решения проблем замороженных конфликтов в Европе.

Глава МИД пояснил – саммит не будет одноразовым событием, это будет регулярная работа на многих уровнях.

"Мы работаем над разработкой долгосрочной концепции работы платформы по каждому из пяти приоритетных направлений: политика непризнания, санкции, безопасность в Азово-Черноморском регионе, защита прав человека и международного гуманитарного права, экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма", – подытожил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 23 августа запланировали внеочередное заседание Верховной Рады. На повестку дня должны вынести вопрос усиления международного сотрудничества в рамках "Крымской платформы", в частности для противодействия российской агрессии.