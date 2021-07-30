Бабин: 'Крымская платформа' должна стать волной для битья России. Блиц-интервью

Саммит "Крымской платформы" по своему статусу – выше переговоров нормандской четверки и минского формата. А условный "Киевский меморандум", который может быть принят, будет иметь более высокий статус, чем Будапештский. Тот факт, что США делегируют для участия в "Крымской платформе" члена правительства этой страны Питера Буттиджеджа является признаком того, что в Вашингтоне настроены на продуктивную работу.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал экс-постоянный представитель президента Украины в АР Крым, дипломат Борис Бабин. Далее приводим его прямую речь (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Никто изначально не ожидал, что на "Крымской платформе" будет президент или вице-президент США. Это не зависит от скандалов, не зависит от позиции, которая сложилась относительно визита нашего президента в США. Это было прогнозируемо.

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То, что американская сторона решила, что это будет член их кабинета министров, также было прогнозируемо. Если бы это был низкий уровень, если бы эту роль поручили, например, послу или спецпосланнику, это было бы свидетельством того, что США недовольны или считают это неважным. Очень хорошо, что не посол, поскольку посол – это уровень на несколько ступеней ниже, чем член кабинета министров.

"Крымская платформа" – это рабочий механизм. Это не заседание G7 или G20. Это не ритуальное мероприятие. Это мероприятие, насыщенное практической работой. Поэтому направление на это мероприятие члена правительства – как раз тот уровень, который должен быть в контексте практической работы.

Надеюсь, специалисты такого уровня и таких должностей помогут Украине сделать саммит "Крымской платформы" максимально конструктивным, прагматичным и результативным.

Позиция США по деоккупации Крыма и противодействию попытки аннексии Крыма общеизвестна. Было бы странно, если бы член кабинета господина Байдена имел бы другую позицию, чем господин Байден. Это не наши чиновники, которые сегодня говорят одно, а завтра другое. Позиция Соединенных Штатов крайне прогнозируема.

Окончательный состав участников мы узнаем уже на самом саммите. Потому что всегда кроме политических позиций есть еще и вопросы логистики, в конце концов эпидемия. Поэтому я бы сейчас не занимался гаданиями.

Главное, что саммит состоится, что уровень участников будет достаточно высоким.

Минимальное достижения "Крымской платформы" – это просто успешное проведение этого саммита. Чтобы все приехали, подписали документы. Максимум – это когда нам удастся создать "Крымскую платформу" на постоянной основе, когда этот учредительный саммит выработает механизм следующих саммитов и работы между саммитами. Чтобы он был эффективным и интересным для стран-участниц, а не только для Украины.

Вся соль "Крымской платформы" заключается в том, что она становится постоянной площадкой серии конференций, подобной той, на базе которой в свое время возникло ОБСЕ. Поэтому это должно стать постоянной волной, которая как прибой бьет российский забор.

И минский, и нормандский формат с точки зрения международного права имеют одинаковый уровень, а именно – нулевой. Де-юре их не существует. Подписанные документы четырьмя лицами. Из тех подписантов, которые имеют власть, два уже не при делах, третья скоро будет не при делах. Это документы, которые в большей степени носят исторический характер.

В свое время ошибкой Украины был перевод дискуссии с юридического измерения, с Будапештского меморандума, в другой, с другими участниками. И это привело к тому, что он не работает.

Но "Крымская платформа" – это совсем другое. Просто сравните: нормандский формат, 4 страны, одна из них агрессор, одна из них Украина. И "Крымская платформа", 40 стран мира, которые подписывают документ. Как вы считаете, что будет иметь большее значение, большую силу?

Зачем нам пристраивать небоскреб к какому-то временному сараю, который скоро сам рассыплется?

Формат "Крымской платформы" в нынешнем виде выходит даже за пределы Будапештского формата. Она более весомый, чем "Будапешт". Сколько стран подписывали Будапештский меморандум? 5 стран, 7 стран. Если "Киевский меморандум" подпишет 40 стран, что будет лучше?

От названия документов не многое изменится. Многое изменится от содержания, а также от практических мер по выполнению этих документов. Именно ради практических мер в Киев прибывают специалисты.