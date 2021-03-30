На Прикарпатье ночью "минировали" избирательный участок в округе, где лидирует Вирастюк

В городе Надворная на Ивано-Франковщине ночью 30 марта "заминировали" Окружной избирательный участок в 87-м округе, где проходил подсчет голосов промежуточных выборов депутатов в Верховную Раду.

Сообщение о якобы минировании дома культуры "Нефтяник" по улице Шептицкого поступило примерно в 02:00 вторника. Как информирует движение "Честно", представители которого были на месте происшествия, членов участковых избирательных комиссий работники полиции вывели на улицу, в помещение никого не запускали.

В то же время отмечается, что несмотря на это ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимая протоколы от членов УИК, которые были в зале заседаний.

"В помещении в то время находилось более 20 человек, в том числе один из кандидатов по округу Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", – говорится в сообщении.

Напомним: по данным обработки чуть более 67% протоколов, которые ЦИК обнародовала на 08:00 30 марта, он занимал третье место с результатом 28,73%. Лидировал же Василий Вирастюк от "Слуги народа" с 31,30% голосов, а за ним шел кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский (28,88%). Однако и Вирастюк, и Шевченко заявили, что уже выиграли довыборы в Раду по округу.

В Надворной "заминировали" помещения ОИК chesno.org

В движении "Честно" подчеркнули, что еще до инцидента с "минированием", примерно в 01:00 наблюдатели, находившиеся в этой ОИК, сообщили, что ее голова Руслан Кашников покинул помещение, сославшись на плохое самочувствие. За ним его покинул и один из ІТ-специалистов, который отвечал за внесение данных о подсчете голосов в систему.

Довыборы в Раду в округе №87 на Прикарпатье состоялись 28 марта chesno.org

"Примерно в 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении", – говорится в сообщении.

Там добавили, что уже в 03:30 в ОИК в Надворной пустили журналистов. Ведь полиция и саперы перед тем осмотрели помещение и не нашли никаких взрывных устройств. В это же время возобновила свою работу и ОИК.

В помещении ОИК в Надворной не нашли никаких взрывных устройств chesno.org

Как сообщал OBOZREVATEL: