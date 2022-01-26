На Харьковщине депутат горсовета отметился странным заявлением о принадлежности Крыма. Видео

Депутат Изюмского городского совета в Харьковской области (ОПЗЖ) Денис Штейнман оскандалился заявлением об оккупированном Россией Крыме. По его мнению, полуостров принадлежит тому, "чей флаг там висит".

Об этом сообщает Telegram-канал "Труха Харьков". Такое заявление Штейнман сделал, находясь в кабинете мэра Изюма (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На прямой вопрос "Чей Крым?" депутат ответил: "Чей там флаг висит, того и Крым".

Позднее Штейнман снял другое видео с опровержением своих слов. Он обвинил руководство города в провокации – якобы часть его ответа вырезали.

"Порезали мое видео, слепили с кусочков, что якобы я говорю, что Крым российский. Но это полный бред, я четко дал понять этим "попугаям", что там висит российский оккупационный флаг. А Крым всегда был и есть украинским", – подчеркнул депутат.

Видео дня

Тем временем в областном управлении СБУ заявили изданию "Объектив", что если будет обращение и будет предоставлена доказательная база, что в действиях лица есть состав преступления, то со стороны спецслужбы будет немедленная реакция.

Как сообщал OBOZREVATEL, боксер Александр Усик пожаловался, как его "кошмарят на крымской границе" оккупанты.