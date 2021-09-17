Арахамия публично оскорбил ведущего CNN из-за критики закона про олигархов

Лидер фракции "Слуга Народа" в парламенте Давид Арахамия публично оскорбил ведущего американского телеканала CNN, который на форуме YES в Киеве критически высказался о проекте закона об олигархах.

Соответствующе заявление он сделал в прямом эфире телеканала "Прямой" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Каждые 15 минут написано, что кто-то высказался против закона об олигархах. Вчера уже было доведено до абсурда. Там была строчка и написано: "ведущий CNN высказался…" – та мне пох..., извините, похр*ну, что сказал ведущий CNN. Мы в нашей стране живем", – заявил Арахамия.

Речь идет о ведущем CNN Фариде Закарие, который на прошлой неделе опубликовал интервью с президентом Владимиром Зеленским.

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Закария является одним из ведущих журналистов CNN. Во время своего выступления на форуме YES в Киеве он сообщил, что проект закона об олигархах создает риски для функционирования СМИ и свободы слова в Украине.

"Обществу выгодно иметь много розных медиа и множество различных владельцев бизнеса. Я бы скорее беспокоился о законах, которые определенным образом осложняют для гражданского общества и частного сектора возможности владеть СМИ и выражать свое мнение. Очень важно помнить, что свобода слова означает свободу вообще", – комментировал Закария проект закона №5599 об олигархах.