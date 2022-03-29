І останнє на тему переговорів, зради і т.д., бо воно мене муляє.

Просто хочу, аби кожен українець пам'ятав, що наші військові в першу чергу люди, живі люди. І кожне їх життя цінне. Так само, як і життя, всіх мирних громадян.

Мені теж хотілось би побачити розвалини рейхстагу, пардон, кремля, та чи вартує воно того? Захищатися і нападати - різні речі.

І я ще можу прийняти коментарі від тих, хто зараз в окопах. Але не можу читати коментарі з мирних міст, мовляв зрада, треба добивати, треба бомбіть, треба силою забрати Крим і Донбас.

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Я не в окопі, і не в Маріуполі, а отже не мені розповідати військовим і керівництву країни, як землі повертати. Спитайте тих, хто в Маріуполі, як їм переговори? Думаю їм не до переговорів, їм би вижити.

Ми не рф, для нас життя цінне, сподіваюсь.

Все буде Україна і все ми повернемо, але як і в медицині, було б непогано порівнювати користь і ризики наших рішень та дій.

І головне, наші військові люди, це для рф їх військові м'ясо.

UPD поясню, бо бачу знову не очами читаєте. Мова не йде про "мір дружба жвачка". Це більше про те на яких умовах ми і далі будемо ворогами, та не будемо вбивати один одного. Українське суспільство не прийме здачу ордло та Криму. Але силове вирішення питання - це смерті, багато смертей.

Час грає на нас, не у нас купа санкцій. І наше завдання не просто відбудувати країну, а стати фортецею, дивлячись на яку відпадає жодне бажання нападати. Чи порушить росії домовленності, певен що порушить. Та наше завдання відбудуватися і бути до цього готовими. У Ізраїля вийшло, і в нас вийде.

А знаєте, що Ізраїль декларує, як найбільшу цінність? Життя його громадян.