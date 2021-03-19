МВД объявило в розыск депутата Киевского облсовета, осужденного за взятку

Еще одного осужденного Высшим антикоррупционным судом, депутата Киевского областного совета Александра Мефодия объявили в розыск. Ранее Апелляционная палата Антикорсуда назначила ему 2,5 года тюрьмы за взятку.

Об этом говорится на сайте Министерства внутренних дел. Известно, что после решения апелляции Мефодий исчез.

В МВД отметили, что место исчезновения депутата – село Люберцы Бориспольского района. Правоохранители просят всех, кому известно местонахождение беглеца, обращаться к ним.

Мефодия, который представлял Радикальную партию Олега Ляшко в Киевском облсовете, задержали 8 апреля 2019 года за получение 5000 долларов взятки. Деньги он получил от предпринимателя за влияние на сотрудника полиции.

За такую сумму депутат обещал бизнесмену вернуть грузовой автомобиль, который является вещественным доказательством в уголовном производстве. В июне 2020 года Высший антикоррупционный суд приговорил Мефодия к 5 годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием.

Как писал OBOZREVATEL, в прошлом месяце Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в государственный розыск известного блогера Анатолия Шария, которому ранее сообщили о подозрении в госизмене.