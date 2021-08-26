МВД хочет объединить полицию, 'скорую' и пожарную службу в сеть Центров безопасности

Министерство внутренних дел планирует расширить сеть Центров безопасности, которые объединят полицию, скорую помощь и пожарную службу. Новая инициатива уже проходит испытания в ряде регионов Украины.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский во время встречи с членами правительства и представителями местного самоуправления, сообщила пресс-служба МВД. Такие расширенные Центры безопасности значительно упростят процедуру обращения для граждан, отметил министр.

По словам Монастырского, сейчас в ряде регионов уже проходит испытания новая инициатива. На сегодня в Украине создано 31 Центр безопасности, больше всего их – в Донецкой области. К концу 2021 года МВД планирует создать совместно с территориальными общинами еще 5 таких заведений.

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МВД, в частности Национальная полиция, являются единственными структурами, кто в установленные законом сроки привели свои службы в соответствие с новым административно-территориальным устройством. Об этом в ходе встречи отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Он рассказал о наработанных инструментах организации сотрудничества, в частности о проекте "Полицейский офицер общины". По словам министра, за 2 года по всей стране открыто более 30 офицерских станций, где работают офицеры общины.

Председатель Нацполиции Игорь Клименко отметил, что сейчас проект "Полицейский офицер общины" имеет высокий уровень доверия у населения и для своего развития требует государственного подхода и совместных усилий, в том числе финансовой поддержки, и Нацполиции, и органов местного самоуправления.

Председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин отметил, что в соответствии с лучшими европейскими практиками, во всех регионах должны заработать больше добровольных пожарных дружин, особенно в отдаленных от основных пожарных частей и труднодоступных населенных пунктах.

Как сообщал OBOZREVATEL, МВД будет развивать спортивную инфраструктуру, чтобы олимпийских наград было еще больше.