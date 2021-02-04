Муждабаев: Украина теперь может действовать как Израиль, защищающий свою независимость так, что визжит ОБСЕ

Украинская власть заблокировала телеканалы, фактически принадлежащие народному депутату от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку благодаря поддержке нового президента США Джо Байдена.

Об этом OBOZREVATEL сказал журналист, медиаменеджер и заместитель генерального директора первого крымскотатарского телеканала "ATR" Айдер Муждабаев. По его словам, благодаря этому Украина теперь может действовать как Израиль, защищая интересы своей страны и независимость.

"Раньше это не было возможным потому, что за спиной нашей власти не было США. Это как ситуация с Израилем. Чувствуя их поддержку – он действует в своих интересах и защищает свою независимость так, что визжит ОБСЕ, разные правозащитные организации, гуманитарные миссии, Советы Европы. В таком положении оказались теперь и мы", – уточнил Муждабаев.

По его словам, Украина должна по полной программе пользоваться поддержкой США.

"Некоторые говорят, что Зеленский сдаст назад, но я считаю это политической смертью. При активной поддержки США Зеленский будет продолжать. Как говорил мой друг и коллега Роман Цимбалюк, война объявлена не Медведчуку, а Москве, Кремлю и Путину. Очистка в Украине должна была начаться уже давно, но объективно не могла при Трампе. При Байдене будет иначе", – подытожил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский мог ввести санкции против правой руки Виктора Медведчука Тараса Козака из-за опустившегося рейтинга партии "Слуга народа".