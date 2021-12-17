Міністерство закордонних справ Росії передало текст проекту "Договору" між РФ та США щодо гарантій безпеки, а також Угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО.

Деякі пункти там стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Зокрема, Москва вимагає від США юридичних гарантій, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Крім того, Кремль хоче заборонити "створювати військові бази на території держав, які раніше входили до СССР" Що я хочу сказати...

1. США не є лідером Альянсу з юридичної точки зору, тому одноосібно вони не можуть нічого ґарантувати.

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2. Цим папірцем Росія насправді хоче не так завадити розширенню НАТО, як легітимізувати окупацію Криму, ОРДЛО, Абхазії, Південної Осетії та Придністров‘я, а в найближчому майбутньому і юридичний аншлюс Білорусі.

3. Військові бази НАТО вже існують на території держав, які перебували під сов‘єтською окупацією, а саме в країнах Балтії. Тому, цей пункт знову ж таки стосується України, а також Сакартвело.

4. Статут НАТО прямо говорить, що рішення про вступ до Альянсу приймає країна-кандидат, а брати її туди чи ні - країни-члени. Про якісь забаганки третіх країн мова не йде.

5. На тлі переданого США папірця, не слід забувати також про Фінляндію, яка також не в НАТО, входила до РІ, але не до СССР. Виходить, Фінляндії можна, а Україні та Сакартвело ні? Цим запросто можна ловити Росію.

Підсумовуючи: це черговий, не вартий нічого "документ", які підкреслює окупаційну сутність Російської Федерації. В Білому Домі це прекрасно розуміють і зважатимуть на це при формуванні відповіді.

Нам же, як Державі, слід інтенсифікувати всі північно-атлантичні інтеграційні процеси задля якнайшвидшого вступу до НАТО, а громадянське суспільство має посилити контроль за виконанням вимог. Ну і звісно, продовжувати посилення обороноздатності тут і зараз. Окрім нас - за нас ніхто воювати не буде.