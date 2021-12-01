Москаль: за историей с "госпереворотом" скрывается расправа Арахамии с конкурентами

Фигурантами так называемого "государственного переворота" оказались конкуренты лидера "Слуги Народа" Давида Арахамии по контролю над Единой государственной автоматизированной паспортной системой (ЕДАПС).

Об этом сообщил экс-нардеп Геннадий Москаль в интервью изданию "Главком".

"Это полный бред. Нет никакого переворота. Вся эта история – банальная полууголовная разборка за контроль над ЕДАПС между ее владельцами, в которую очевидно не просто так вписался лидер "Слуги народа" Давид Арахамия. Вот и весь переворот", - сказал Москаль.

Он отметил, что Зеленскому потребовалось громкое заявление, а Арахамии нужно было убрать конкурентов – вот и весь мятеж против конституционного строя.

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"Это выглядит смешно, если бы не лились слезы. Ну это уже кризис жанра в "95 квартале". Полный кризис жанра", - добавил Москаль.

Экс-нардеп объяснил, что 2 из 4 так называемых "мятежников" оказались конкрунтами скрывающегося в ОАЭ бизнес-партнера Арахамии по ЕДАПС Юрий Сидоренко.

В частности это экс-замглавы МВД Василий Грицак у какого бизнес-конфликт с Сидоренко в отношении ЕДАПС.

"Арахамия – смотрящий от "Слуг народа" за этим полиграфкомбинатом "Украина". У него специфические отношения с неким господином Юрием Сидоренко, который скрывается от следствия в ОАЭ. Именно контроль над полиграфкомбинатом "Украина" их и объединяет. Арахамия ездит к Сидоренко чтобы бизнес разделить. У этого Сидоренко очень большой конфликт с Василием Грицаком. И вот Арахамия решил помочь Сидоренко поквитаться с Грицаком, вложив в голову Зеленского глупость о госперевороте", - подытожил Москаль.