Миграционный кризис между Беларусью и Польшей: большинство опрошенных украинцев не хотят принимать беженцев

Большинство взрослых опрошенных украинцев выступает против того, чтобы принимать беженцев, которые находятся на белорусско-польской границе. Однако у молодежи другое мнение на этот счет.

Соответствующий опрос при помощи Liberty Report был проведен в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 12 ноября. Программа транслировалась на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зрителям в студии задали вопрос: "Должна ли Украина содействовать Европейскому Союзу и временно принять беженцев с белорусско-польского и литовской границ?"

Положительно ответили лишь 25%, остальные 75% уверены, что страна не должна принимать беженцев.

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Однако подростки в возрасте от 16 дол 18 лет считают иначе: за принятие беженцев выступает 62%, а против – 38%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что охрана госграниц будет усилена на 10 участках из-за угроз со стороны Беларуси.

Напомним, что ситуация с мигрантами критично накалилась на границе между Польшей и Беларусью 8 ноября. Беженцы пытались прорвать границу с Польшей, сломав силой заграждение, но были остановлены польскими силовиками, применившими газ.