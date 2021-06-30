'Команда мечты' Рожковой массово подала в отставку

Департамент лицензирования Национального банка Украины, который с руководительницей Екатериной Рожковой на джаз-фестивале во Львове назвал себя "командой мечты", подал в отставку в полном составе. Они написали заявления и добавили, что департамент теряет работников, занимающихся критически важной частью работы НБУ.

Эксперты говорят, что на рынок это никак не повлияет и на работу НБУ тоже, а вот молодым работникам, которые решили быть "героями на один день", советуют думать своими головами, ведь их использовали.

"Продолжение нашей работы в Национальном банке пока невозможно. Централизация принятия решений в одних руках, замена коллегиальности директивным принятием решений, по нашему мнению, недопустимы в работе Национального банка Украины", – написал в Facebook директор департамента лицензирования Александр Бевз.

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По его словам, НБУ отошел от стандартов, что грозит откатом реформ в банковской сфере.

Вещи, которые команда считает сверхкритическими:

- прозрачное принятие и своевременное оформление решений,

- независимая работа коллегиальных органов регулятора, в первую очередь, надзорных комитетов,

- невмешательство в надзорные процессы как извне, так и изнутри,

- своевременная и объективная коммуникация регулятора по поводу его решений,

- автономия департаментов в формировании своей профессиональной позиции.

"Наши полномочия связаны с критически важной частью работы НБУ: доступ на рынок новых компаний, согласования руководителей банков, разрешения на покупку банков и финансовых компаний, а также слияния и поглощения, оценка корпоративного управления и структур собственности и многое другое. Мы отказываемся отступать от принципов, потому что понимаем, к каким последствиям для страны это приведет ", – подытожил Бевз.

Понятно, что случайным увольнение всего департамента не может быть, учитывая и то, что несколько дней до этого вся команда с Екатериной Рожковой отдыхала на джаз-фестивале во Львове. Они вместе выпивали и фотографировались, размещая селфи в соцсетях с подписью "команда мечты".

Однако, эксперты не верят, что причиной увольнения стали замечания, прописанные в заметке на Facebook. В комментарии OBOZREVATEL член Совета НБУ Василий Горбаль высказал свое видение ситуации.

молодих работников использовали

"Мотивация совершенно не соответствует тому, что было написано в Facebook, при всем уважении к Бевзу. Мне кажется, что большую часть из них просто использовали в определенных необоснованных действиях политического или иного характера. Также удивляет драматизм этой команды, которая сама себя объединила в "команду мечты", но не знаю чьей мечты", – сказал Горбаль.

на рынок и на работу НБУ это не повлияет

"В любой структуре и государственной институции нет незаменимых людей. И во время революции были случаи, когда целыми потоками люди увольнялись. Это никак не повлияет на рабочий цикл НБУ. Я думаю, что председатель правления сделает все возможное, чтобы отбор на должности состоялся максимально прозрачно и не возникло вопросов к тем специалистам, которые придут", – добавил эксперт.

Итак, возвращать и уговаривать оставаться молодых работников в НБУ никто не будет, ведь даже потеря целого департамента не отразится на работе ведомства – все будет стабильно. А вот молодым карьеристам эксперты советуют думать своей головой, ведь "героизм одного дня" не поможет в будущем.