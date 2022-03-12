В "Освенциме с доставкой на дом" есть время подумать. Новые условия, новые проявления яростного героизма одних и разноподлого предательства других — новые, соответственно, и красные линии.

Никому не навязываю (и говорю далее как раз о том, что навязываться не надо), но свой взгляд хочу изложить и пояснить.

НАТО нас кидает не впервые. Вспомним Будапештский меморандум, подписанный, в том числе, и руководителями двух стран НАТО. Вспомним поведение НАТО в период отторжения у нас и Крыма, и Донбасса. Вспомним и постоянное выдвижение всё новых и новых условий, превратившееся просто в бесконечное затягивание времени.

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И даже война этот блок не поторопила: боятся закрыть нам небо даже НАШИМИ руками, но с их оружием. Это и трусость, и обычный бюрократизм, и фактическая недееспособность.

Вред от этого блока сегодня больше, чем польза: без него те же Прибалтика и Польша были бы самостоятельнее в принятии решений, а вот защитит ли их НАТО "в случае чего" — ещё вопрос, их защита, скорее, — в "понтах", реальная же помощь может надолго застопориться (даже своим же!) из-за их стандартной бюрократии.

В общем, НАТО к моим красным линиям сегодня отношения не имеет: блок того попросту не стоит. Гарантии безопасности Украине нужны, но от конкретных стран, а не от профессиональных крючкотворов, вечно кивающих на естественное отсутствие невозможного консенсуса (Франции-Германии даже не надо напрягаться: для "вынужденного" отказа нам им вполне хватит и Венгрии, которая против всего, что нам нужно, будет всегда)…

Вне моих красных линий и те, кто когда-то были в Украине, но оказавшись под вражеской пятой, не проявили и близко такой патриотической активности, какую мы сейчас видим, к примеру, в украинском Мариуполе, украинской Волновахе, украинском Краматорске, украинском Рубежном. Ни Донецк, ни Макеевка, ни Луганск, ни Алчевск, ни Симферополь, ни Севастополь, ни Евпатория, ни Ялта — почти не трепыхаются: в Москве проукраинская активность и то больше.

Ну и что мы с ними со всеми будем делать, если отвоюем? Пересажаем-депортируем? Тотально перевоспитаем? И ради этого — вести кровавую войну??? Вариант "нам нужны земли, а не люди" — даже не рассматриваю.

Жизнь показала всем, кто способен видеть: эти люди — уже не Украина. Громадному большинству из них под пятой нравится. Попыток освободиться от ига практически не видно. Оторванный кусок. Оторванный и ЗАЧЕРСТВЕВШИЙ. Нашей крови не стОящий. Кто захочет — приедет сюда сам (если этого ещё не сделал), когда будет мир. А 8 лет кивать на "умирающих инвалидов", которые "и хотели бы, да не могут" — уже несерьёзно. Кто не мог, тот умер.

Но вот Украинский Донбасс — Лисичанск, Северодонецк, Рубежное, Кременная, Славянск, Краматорск, Дружковка, Константиновка, Покровск, Бахмут, Волноваха, Мариуполь — это всё наше. Мои красные линии их не предадут, потому что там нигде не предали Украину.

Как и обязательность гарантий безопасности Украине от стран, которые эту безопасность в состоянии (в отличие от НАТО!) обеспечить, — тоже внутри того красного круга, выходить за который нельзя.

Может быть, конечно, кому-то те, кто нас не очень хочет (НАТО, ЛуганДон и Крым) дороги настолько, что он готов ради них воевать. НО жизнь показала, что мы их хотели больше, чем они нас. Так стОит ли навязываться?

По крайней мере, формулировка "Украина не будет предпринимать военных усилий для…" меня бы вполне устроила. И уверен, большинство украинцев — тоже. Надеюсь даже, что большинство громадное, подавляющее.

Особо может стоять лишь вопрос о крымских татарах. Вот они — Украина. Но их переселение в Украину из Крыма — явно не та проблема, которую невозможно уладить. Им — мы нужны, и значит — они нужны нам.

Быть Украиной — честь (это сегодня видит весь мир!), и её надо заслужить.

А навязывать её тем, кто испытания временем не выдержал, метать перед ними бисер — не нужно. Даже — если бы это нам ничего не стоило. И тем более — отдавая за это жизни. Когда такой бисер окроплён кровью.

То есть сначала — независимая Украина в границах, контролируемых на 23.02.22. Остальное — потом. И Крым, и весь Донбасс — Украина, конечно, тоже, но с оккупированной на 23.02.22 частью — вопросов больше, чем ответов.